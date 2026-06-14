Ferrari'nin geliştirdiği ilk tamamen elektrikli otomobil, marka tarihinde bir ilke imza atabilir. İtalyan üreticinin yeni elektrikli modeli için bağımsız çarpışma güvenliği testlerine katılmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Ferrari, büyük tartışmaya neden olan ve otomotiv dünyasını adeta ikiye bölen ilk elektrikli otomobiliyle, yine bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk tamamen elektrikli modelin, Avrupa'nın bağımsız güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından test edilmesi gündemde.

Ferrari tarihinde bir ilk: Elektrikli Luce çarpışma testine girecek

Marka kurulduğu günden bu yana hiçbir modelini Euro NCAP’in çarpışma testlerine göndermedi. İşte bu gelenek Luce ile bozulabilir.

Ferrari tarihinde bir ilk: Elektrikli Luce çarpışma testine girecek

Euro NCAP testleri için milyonluk araçlardan en az dört araç gönderilmesi gerektiği ve markanın sarsılmaz itibarı göz önüne alınarak bugüne kadar araç gönderilmedi. Ancak her biri 500 bin euronun üzerinde olan elektrikli modeli Luce’den dört adet testler için feda edecek. Bu testlerin gerçekleşmesi durumunda Ferrari Luce, Euro NCAP tarafından test edilen en pahalı otomobil olacak.

Ferrari tarihinde bir ilk: Elektrikli Luce çarpışma testine girecek

AİLE OTOMOBİLİ ALGISI

Ferrari’nin verdiği bu kararın arkasında yatan asıl neden ise Luce’nin bir spor otomobilden çok, beş koltuklu bir günlük otomobil tasarımı yatıyor. Modelin arka koltuklarında çocuk koltuklarının bağlantısı için Isofix noktaları bile bulunuyor.

Ferrari tarihinde bir ilk: Elektrikli Luce çarpışma testine girecek

OTOMOTİV DÜNYASINA İKİYE BÖLEN TASARIM

Elektrikli otomobil dünyasına giriş yapan ikonik spor otomobil üreticisi Ferrari herkesi şaşkına uğratan bir tasarımla Luce’yi ortaya çıkarmıştı. 1.035 hp güce sahip yeni Luce, 0’dan 100’e sadece 2,5 saniyede çıkarken, 530 km menzile sahip.

Ferrari tarihinde bir ilk: Elektrikli Luce çarpışma testine girecek

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