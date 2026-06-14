Kırşehir'de korkutan görüntü! Motosikletiyle suya gömülen yaşlı adam ölümle burun buruna geldi
Kırşehir'de elektrikli motosikletiyle sel sularına kapılan yaşlı adam saniyelerle ölümden döndü. Suya gömülen adamın yardımına çevredekiler koştu. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bir kişi elektrikli motosikletiyle sel sularına kapıldı ancak çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
- Çok sayıda iş yeri ve bodrum katı su bastı, bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı.
- Kent genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
- Valilik koordinasyonunda AFAD, belediye ve emniyet ekiplerinin sel ve su baskınları olan bölgelerde müdahalede bulunduğu açıklandı.
- Toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alındığı ve 22 vatandaşın mahsur kaldığı yerden ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak sonrasında sel ve su baskınları meydana geldi.
MOTORUYLA SELE KAPILDI
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, elektrikli motosikletiyle sel sularına kapılan yaşlı bir vatandaş ölümle burun buruna geldi.
KORKU DOLU ANLAR
Camiden çıktığı öğrenilen vatandaş, elektrikli motosikletiyle ilerlediği sırada sel sularının etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Suyun içinde sürüklenen vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SAATLER SÜREN SAĞANAK
Kentte akşama doğru etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su bastı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Terme ve Lise caddelerinde sele neden olan yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
“260 İHBAR ALINDI"
Vali Murat Sefa Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alındı, büyük bölümüne müdahale edildi. 22 vatandaşımız mahsur kaldığı için müracaatçı oldular, ekiplerimiz onları bulundukları yerlerden aldı" dedi.
“METREKAREYE 56,4 KİLOGRAM YAĞIŞ”
Vali Demiryürek şunları söyledi:
Bugün saat 17.00'den itibaren yoğunlaşan ve son 24 saat içerisinde ilimiz genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlar seviye ve kot olarak düşük yerlerde su baskınlarına neden oldu. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi ile Boztepe, Mucur ve Kaman Belediyeleri ile emniyet ve jandarma ekiplerimizle sel ve su baskınları olan bölgelerde müdahalede bulunuyoruz.