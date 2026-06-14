Kırşehir'de elektrikli motosikletiyle sel sularına kapılan yaşlı adam saniyelerle ölümden döndü. Suya gömülen adamın yardımına çevredekiler koştu. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak sonrasında sel ve su baskınları meydana geldi.

Kırşehirde korkutan görüntü! Motosikletiyle suya gömülen yaşlı adam ölümle burun buruna geldi

MOTORUYLA SELE KAPILDI

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, elektrikli motosikletiyle sel sularına kapılan yaşlı bir vatandaş ölümle burun buruna geldi.

Kırşehirde korkutan görüntü! Motosikletiyle suya gömülen yaşlı adam ölümle burun buruna geldi

KORKU DOLU ANLAR

Camiden çıktığı öğrenilen vatandaş, elektrikli motosikletiyle ilerlediği sırada sel sularının etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Suyun içinde sürüklenen vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırşehirde korkutan görüntü! Motosikletiyle suya gömülen yaşlı adam ölümle burun buruna geldi

SAATLER SÜREN SAĞANAK

Kentte akşama doğru etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su bastı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Terme ve Lise caddelerinde sele neden olan yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Kırşehirde korkutan görüntü! Motosikletiyle suya gömülen yaşlı adam ölümle burun buruna geldi

“260 İHBAR ALINDI"

Vali Murat Sefa Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alındı, büyük bölümüne müdahale edildi. 22 vatandaşımız mahsur kaldığı için müracaatçı oldular, ekiplerimiz onları bulundukları yerlerden aldı" dedi.

Kırşehirde korkutan görüntü! Motosikletiyle suya gömülen yaşlı adam ölümle burun buruna geldi

“METREKAREYE 56,4 KİLOGRAM YAĞIŞ”

Vali Demiryürek şunları söyledi:

Bugün saat 17.00'den itibaren yoğunlaşan ve son 24 saat içerisinde ilimiz genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlar seviye ve kot olarak düşük yerlerde su baskınlarına neden oldu. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi ile Boztepe, Mucur ve Kaman Belediyeleri ile emniyet ve jandarma ekiplerimizle sel ve su baskınları olan bölgelerde müdahalede bulunuyoruz.

Kırşehirde korkutan görüntü! Motosikletiyle suya gömülen yaşlı adam ölümle burun buruna geldi

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