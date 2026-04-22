Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin eski Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'yi Rusya ve Çin ile aynı kefeye koyan skandal ifadelerine sosyal medya üzerinden karşılık verdi.

2019-2024 yılları arasında AB liderlerine başkanlık eden tecrübeli siyasetçi Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i doğrudan etiketlediği paylaşımında, Avrupa'nın sergilediği çifte standartları ve stratejik körlüğü adeta yüzüne vurdu.

Michel, Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmezliğini şu maddelerle sıraladı:

"Türkiye; NATO’nun temel bir müttefiki, göç konusunda kilit bir ortak, hayati bir enerji koridoru, Avrupa’nın kanadında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür."

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Michel, von der Leyen'in Hamburg'daki konuşmasında kullandığı dışlayıcı dile tepki göstererek, bu tür söylemlerin Avrupa'yı zayıflattığını savundu. Paylaşımında Avrupa yönetimine ders niteliğinde bir uyarıda bulunan Michel, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenemez."

BRÜKSEL'DE "U DÖNÜŞÜ" HAZIRLIĞI

Von der Leyen'in Türkiye'yi bir tehdit odağı gibi yansıtması, sadece Michel'in değil, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de tepkisini çekti. Gelen yoğun eleştiriler üzerine AB Komisyonu Sözcülüğü, Von der Leyen'in sözlerini düzeltmek zorunda kalarak, "Türkiye aday ülke ve tartışmasız önemli bir ortaktır" şeklinde bir "izahat" yayımladı.

URSALA VON DER LEYEN NE DEMİŞTİ?

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

