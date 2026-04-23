Pentagon'da istifa depremi! Donanma Sekreteri John Phelan, görevinden ayrıldı
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.
ABD İLE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA 415 ABD ASKERİ YARALANDI
Pentagon'un, askeri çatışma kayıplarını paylaştığı veri tabanındaki güncelleme ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" sürecindeki kayıplarını ortaya koydu.
Son güncellemeye göre 28 Şubat'ta başlayan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden "savaşta" şimdiye kadar 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti.