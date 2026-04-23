Pentagon, ABD Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

John Phelan

Parnell, paylaşımında Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun görevi vekaleten yürüteceğini belirtti.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA 415 ABD ASKERİ YARALANDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre ABD/İsrail-İran savaşında 415 Amerikan askeri yaralanırken, 13 asker de hayatını kaybetti.

Pentagon: ABD ile İran arasındaki çatışmalarda 415 ABD askeri yaralandı

Pentagon'un, askeri çatışma kayıplarını paylaştığı veri tabanındaki güncelleme ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" sürecindeki kayıplarını ortaya koydu.

Son güncellemeye göre 28 Şubat'ta başlayan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden "savaşta" şimdiye kadar 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası