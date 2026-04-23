Beşiktaş, Avrupa'nın en skorer beki Grimaldo ile anlaştı
Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki İspanyol sol bek Alex Grimaldo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Özetle DinleBeşiktaş, Avrupa'nın en skorer beki Grimaldo ile a...
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Alex Grimaldo ile anlaşmaya vardı.
- Sky Sport'un haberine göre Beşiktaş, Alex Grimaldo ile anlaşmaya vardı.
- Grimaldo, önerilen sportif proje ve takımda üstleneceği rol nedeniyle Beşiktaş'a 'tamam' dedi.
- Bayer Leverkusen, 2027'de serbest kalacak 30 yaşındaki oyuncu için en az 20 milyon avro bekliyor.
- İspanyol oyuncu, bu sezon 14 gol ve 11 asistlik katkısıyla Avrupa'nın en skorer sol beki konumunda.
- Barcelona'nın da İspanyol oyuncu için devreye girebileceği iddia edildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için Alex Grimaldo iddiası ortaya atıldı.
ANLAŞMAYA VARILDI
Sky Sport'un haberine göre; siyah beyazlılar, Alejandro (Alex) Grimaldo ile anlaşmaya vardı. Önerilen sportif proje ve takımda üstleneceği rol sayesinde cezbedilen Grimaldo'nun, Beşiktaş'a 'tamam' dediği kaydedildi.
LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ 20 MİLYON AVRO
Bayer Leverkusen'in Haziran 2027'de serbest kalacak 30 yaşındaki oyuncu için en az 20 milyon avroluk beklenti içinde olduğu ifade edildi.
AVRUPA'NIN EN SKORER SOL BEKİ
Bu sezon 14 gol ve 11 asistlik katkı veren İspanyol oyuncu, Avrupa'nın en skorer sol beki durumunda. Bu arada İspanyol oyuncu için Barcelona'nın da devreye girebileceği iddia edildi.
