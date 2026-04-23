Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki İspanyol sol bek Alex Grimaldo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sky Sport'un haberine göre; siyah beyazlılar, Alejandro (Alex) Grimaldo ile anlaşmaya vardı. Önerilen sportif proje ve takımda üstleneceği rol sayesinde cezbedilen Grimaldo'nun, Beşiktaş'a 'tamam' dediği kaydedildi.

LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ 20 MİLYON AVRO

Bayer Leverkusen'in Haziran 2027'de serbest kalacak 30 yaşındaki oyuncu için en az 20 milyon avroluk beklenti içinde olduğu ifade edildi.

AVRUPA'NIN EN SKORER SOL BEKİ

Bu sezon 14 gol ve 11 asistlik katkı veren İspanyol oyuncu, Avrupa'nın en skorer sol beki durumunda. Bu arada İspanyol oyuncu için Barcelona'nın da devreye girebileceği iddia edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası