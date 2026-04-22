Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında konuk ettiği Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup oldu ve bu sezon Avrupa maçlarından ilk kez evinde yenildi.

BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'u konuk etti.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 72-60'lık skorla kaybetti ve bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez mağlup oldu.

Seride 1-0 geriye düşen Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seriyi kazanması halinde gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş GAİN - Cosea JL Bourg

AVRUPA'DA EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş GAİN, organizasyonda bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Avrupa'da grup, çeyrek final ve yarı final olmak üzere toplam 11 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, söz konusu maçların tamamını kazandı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde rakiplerini mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, bir maçını ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde mücadele etti ve söz konusu karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

NORMAL SEZONDA LİDER BEŞİKTAŞ GAİN

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonu B Grubu'nda ilk sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla zirvede yer aldı.

Beşiktaş, bu performansıyla doğrudan çeyrek finale adını yazdırdı.

COSEA JL BOURG NORMAL SEZONU İKİNCİ TAMAMLADI

Fransız ekibi, Beşiktaş GAİN'in bulunduğu B Grubu'nu ikinci sırada noktaladı.

Cosea JL Bourg, grupta siyah-beyazlılarla aynı sonuçları (13 galibiyet, 5 yenilgi) alırken averajla ikinci basamakta kaldı.

Fransız ekibi de yoluna çeyrek finalden devam etti.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini geçerek finale adlarını yazdırdı.

Çeyrek finalde İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı ağırlayan Beşiktaş, maçı tek sayı farkla 77-76 kazandı ve yarı finale yükseldi. Yarı final serisinde bir diğer Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'ni 2-0 geçen siyah-beyazlılar, ilk finalist oldu.

Beşiktaş gibi organizasyona çeyrek finalde devam eden Cosea JL Bourg, Slovenya takımı Cedevita Olimpija'yı 83-79 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı. Sonraki turda bir başka Türk takımı Türk Telekom'u seride 2-1 yenen Fransa temsilcisi, finale çıkarak Beşiktaş GAİN ile kupa mücadelesi vermeye hak kazandı.

BEŞİKTAŞ, NORMAL SEZONDAKİ İKİ MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş GAİN, normal sezonda Cosea JL Bourg ile oynadığı iki maçta da galip geldi. B Grubu'nda sahasında oynadığı ilk maçı 90-60 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise 103-99 galip geldi.

Finalde kupa için mücadele edecek Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

SAHA AVANTAJI BEŞİKTAŞ GAİN'İN

Final serisinde saha avantajı, normal sezonda grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlı takımda olacak.

Eşleşmenin ilk maçına Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi, ikinci karşılaşmasına ise 28 Nisan Salı günü Cosea JL Bourg'un sahası Ekinox Salonu ev sahipliği yapacak.

Şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maça kalması durumunda eşleşmenin kaderini belirleyecek karşılaşma, 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

