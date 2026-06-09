Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.
Özetle DinleCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik mesajı
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Gündem 2 dk önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.
- Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tebriği iletti.
- Kurultayın siyaset ve BBP'ye gönül verenler için hayırlara vesile olmasını diledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi tebrik etti. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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