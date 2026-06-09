Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi tebrik etti. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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