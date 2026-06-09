Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında 'hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yürütülen 'hakaret' soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Yıldırım’ın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlamasıyla değerlendirildiği ve savcılığın adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği öğrenildi.

Dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.

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