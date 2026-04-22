İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile aralarındaki ateşkesin önündeki engel olarak İsrail'i işaret etti. Kalibaf, "Tam bir ateşkes ancak deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığı durdurulduğu takdirde anlam ifade eder; ateşkesin bu kadar açık bir şekilde ihlal edilmesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması imkansızdır" ifadelerini kullandı. İranlı lider, askeri saldırganlıkla hedefine ulaşamayan ABD-İsrail'in zorbalıkla da ulaşamayacağını söyledi.

İran Başmüzakereci ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İHLAL VARSA HÜRMÜZ YOK!

Kalibaf, "Tam bir ateşkes ancak deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığı durdurulduğu takdirde anlam ifade eder; ateşkesin bu kadar açık bir şekilde ihlal edilmesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması imkansızdır. Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. İleriye doğru tek yol, İran ulusunun haklarını tanımaktır" dedi.

"TAHRAN DİYALOG VE ANLAŞMAYA AÇIK"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "İran, diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamıştır ve bunu sürdürmektedir. Taahhütlerin ihlali, abluka ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engellerdir. Dünya, bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınız ile eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görmektedir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

"BÖLÜNME" İDDİALARINA YALANLAMA

ABD ile İran arasında ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetiminin "ciddi şekilde bölünmüş" olduğu yönündeki iddialarına Tahran’dan yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları reddederek, "Ülkenin üst düzey yetkilileri arasında görüş ayrılığı ve bölünmüşlük olduğu iddiası, İran düşmanlarının eskimiş bir siyasi ve propaganda oyunudur. Bu günlerde sahada, toplumda ve diplomaside birlik ve görüş birliği eşi benzeri görülmemiş ve örnek teşkil edecek düzeydedir" dedi.

TRUMP’TAN "BÖLÜNMÜŞ İRAN" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin "ciddi şekilde bölünmüş" olduğunu öne sürerek, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in talebi üzerine İran’a yönelik saldırıların durdurulmasının istendiğini söylemişti. Trump, İranlı yetkililerin ortak bir öneri sunmasına kadar ateşkesin uzatılacağını belirtmiş, ABD ordusuna deniz ablukasını sürdürmesi ve tüm unsurlarıyla hazır durumda kalması talimatını verdiğini ifade etmişti.

