ABD Başkanı Donald Trump’ın masadaki yardımcılarına "Hava saldırılarını yeniden mi başlatsak?" diye sorduğu iddia edildi.

ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması planlanan barış görüşmeleri, Tahran’ın müzakere ekibini geri çekmesiyle Salı günü daha başlamadan bitmişti.

Son gelişmeler üzerine Beyaz Saray’da hareketli saatler yaşanırken, Başkan Trump’ın yardımcılarına İran’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatma konusunda sorular sorduğu öne sürüldü.

AİR FORCE TWO PİSTTE KALDI

Haftalardır hazırlığı yapılan zirve için Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’a gitmek üzere Washington banliyösündeki Andrews Hava Üssü’nde bekliyordu. Ancak Trump’ın ateşkes için belirlediği süre dolmak üzereyken İran tarafı kararını değiştirerek müzakerecilerini göndermeyeceğini açıkladı. İran'ın çalımı" üzerine Vance’in gezisi önce askıya alındı, akşam saatlerinde ise süresiz olarak ertelendi.

İslamabad’da İran çalımı! Trump’ın sabrı tükeniyor: Yardımcılarına o soruyu sordu

TRUMP’IN İKİLEMİ: BOMBARDIMAN MI, YENİDEN TEHDİT Mİ?

Beyaz Saray’daki kriz toplantılarında ABD Başkanı bombardıman kampanyasını yeniden başlatma arzusunu dile getirse de, danışmanları Trump'ı Amerikan halkı arasında popüler olmayan uzun süreli bir çatışmanın riskleri konusunda uyardı.

Toplantılar sonucunda bir orta yol bulundu:

"İran somut bir teklif sunana kadar ABD’nin liman ablukası ve ekonomik baskısı süresiz olarak devam edecek."

Öte yandan Trump, müzakerelerin kapısını tamamen kapatmamak adına Çarşamba günü sona erecek olan ateşkesi bir kez daha uzattı.

İslamabad’da İran çalımı! Trump’ın sabrı tükeniyor: Yardımcılarına o soruyu sordu

MASADAKİ UZLAŞMA KIRINTILARI

Güvensizlik had safhada olsa da, arabulucular iki tarafın bazı temel konularda çerçeve bir mutabakata yaklaştığını sızdırdı. Söz konusu taslağın uranyum zenginleştirmenin sınırlandırılması, mevcut zenginleştirilmiş stokların akıbeti ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılmasını içerdiği iddia ediliyor.

Ancak Tahran’daki Devrim Muhafızları üyelerinin, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında daha büyük tavizler koparmak için süreci bilerek uzattığı da ABD istihbarat raporlarına yansıdı.

