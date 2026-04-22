İslamabad’da İran çalımı! Trump’ın sabrı tükeniyor: Yardımcılarına o soruyu sordu
ABD Başkanı Donald Trump’ın masadaki yardımcılarına "Hava saldırılarını yeniden mi başlatsak?" diye sorduğu iddia edildi.
- İran'ın müzakere ekibini göndermeyeceğini açıklaması üzerine Başkan Yardımcısı Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı ve ertelendi.
- Beyaz Saray'da yapılan kriz toplantılarında Başkan Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatma isteği dile getirildi ancak danışmanlar uzun süreli çatışma riskleri konusunda uyardı.
- ABD, İran somut bir teklif sunana kadar liman ablukası ve ekonomik baskının süresiz olarak devam edeceğini belirtti.
- Trump, müzakerelerin kapısını kapatmamak adına Çarşamba günü sona erecek olan ateşkesi bir kez daha uzattı.
- Arabulucular, uranyum zenginleştirmenin sınırlandırılması, mevcut zenginleştirilmiş stokların akıbeti ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılması gibi konularda bir çerçeve mutabakata yaklaşıldığını sızdırdı.
- ABD istihbarat raporlarına göre, Tahran'daki Devrim Muhafızları üyelerinin yaptırımların hafifletilmesi karşılığında daha büyük tavizler koparmak için süreci bilerek uzattığına dair bilgiler yer aldı.
ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması planlanan barış görüşmeleri, Tahran’ın müzakere ekibini geri çekmesiyle Salı günü daha başlamadan bitmişti.
Son gelişmeler üzerine Beyaz Saray’da hareketli saatler yaşanırken, Başkan Trump’ın yardımcılarına İran’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatma konusunda sorular sorduğu öne sürüldü.
AİR FORCE TWO PİSTTE KALDI
Haftalardır hazırlığı yapılan zirve için Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’a gitmek üzere Washington banliyösündeki Andrews Hava Üssü’nde bekliyordu. Ancak Trump’ın ateşkes için belirlediği süre dolmak üzereyken İran tarafı kararını değiştirerek müzakerecilerini göndermeyeceğini açıkladı. İran'ın çalımı" üzerine Vance’in gezisi önce askıya alındı, akşam saatlerinde ise süresiz olarak ertelendi.
TRUMP’IN İKİLEMİ: BOMBARDIMAN MI, YENİDEN TEHDİT Mİ?
Beyaz Saray’daki kriz toplantılarında ABD Başkanı bombardıman kampanyasını yeniden başlatma arzusunu dile getirse de, danışmanları Trump'ı Amerikan halkı arasında popüler olmayan uzun süreli bir çatışmanın riskleri konusunda uyardı.
Toplantılar sonucunda bir orta yol bulundu:
"İran somut bir teklif sunana kadar ABD’nin liman ablukası ve ekonomik baskısı süresiz olarak devam edecek."
Öte yandan Trump, müzakerelerin kapısını tamamen kapatmamak adına Çarşamba günü sona erecek olan ateşkesi bir kez daha uzattı.
MASADAKİ UZLAŞMA KIRINTILARI
Güvensizlik had safhada olsa da, arabulucular iki tarafın bazı temel konularda çerçeve bir mutabakata yaklaştığını sızdırdı. Söz konusu taslağın uranyum zenginleştirmenin sınırlandırılması, mevcut zenginleştirilmiş stokların akıbeti ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılmasını içerdiği iddia ediliyor.
Ancak Tahran’daki Devrim Muhafızları üyelerinin, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında daha büyük tavizler koparmak için süreci bilerek uzattığı da ABD istihbarat raporlarına yansıdı.