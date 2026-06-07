Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçimini önde tamamlayan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu, camiaya birlik çağrısı yaparak şampiyonluk temennisinde bulundu.

Sarı lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, açıklamalar yaptı.

Mahmut Uslu, seçim sonuçlarının camianın beklentileriyle örtüştüğünü, alınan yüksek oy sayısının kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Aziz Yıldırım'dan seçim zaferi sonrası 2 transfer birden

Seçimde rekor seviyede katılım ve oy kullanımı gerçekleştiğini vurgulayan Mahmut Uslu, NOWSpor'a yaptığı açıklamada, "Rekor seviyede gelen oldu. 17 bin 245 oy alındı. Bu bize daha büyük sorumluluk veriyor. Sıra şampiyonlukta. Bunun için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇELİLERİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Uslu, "Artık ocu bucu olmadan hep beraber omuzlayacağız ve şampiyonluğu getireceğiz Fenerbahçe'ye. Türkiye'nin mutluluk oranını artıracağız, çok inanıyoruz buna. Biz elimizden geleni yapacağız ve tüm Türkiye'de Fenerbahçelileri birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe genel kurulundan

"65-35 GİBİ DÜŞÜNÜYORDUK SONUÇLARI"

Saha ve tribünlerde hissettikleri desteğin sandığa yansıdığını belirten Mahmut Uslu, "Yüzde 65-35 gibi düşünüyorduk sonuçları, sevgi seli vardı, rüzgar vardı. Doğru çıktı." diye konuştu.

MURIQI SORUSUNA CEVAP

Transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi ile ilgili soruyu da cevaplayan Uslu, "Mazbatayı almadan hiçbir şey açıklanmaz." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası