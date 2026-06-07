Mahmut Uslu'dan şampiyonluk sözleri ve transfer cevabı
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçimini önde tamamlayan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu, camiaya birlik çağrısı yaparak şampiyonluk temennisinde bulundu.
- Mahmut Uslu, seçimde 17 bin 245 oy alındığını ve bunun kendilerine daha büyük sorumluluk verdiğini ifade etti.
- Uslu, Fenerbahçelileri birlik ve beraberlik içinde şampiyonluk getirmeye davet etti.
- Beklenen sonuçların yüzde 65-35 gibi olduğunu ve sahadaki desteğin sandığa yansıdığını söyledi.
- Transfer gündemindeki Vedat Muriqi hakkında, mazbata alınmadan bir şey açıklanmayacağını belirtti.
Sarı lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, açıklamalar yaptı.
Mahmut Uslu, seçim sonuçlarının camianın beklentileriyle örtüştüğünü, alınan yüksek oy sayısının kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.
Aziz Yıldırım'dan seçim zaferi sonrası 2 transfer birden
Seçimde rekor seviyede katılım ve oy kullanımı gerçekleştiğini vurgulayan Mahmut Uslu, NOWSpor'a yaptığı açıklamada, "Rekor seviyede gelen oldu. 17 bin 245 oy alındı. Bu bize daha büyük sorumluluk veriyor. Sıra şampiyonlukta. Bunun için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇELİLERİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"
Camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Uslu, "Artık ocu bucu olmadan hep beraber omuzlayacağız ve şampiyonluğu getireceğiz Fenerbahçe'ye. Türkiye'nin mutluluk oranını artıracağız, çok inanıyoruz buna. Biz elimizden geleni yapacağız ve tüm Türkiye'de Fenerbahçelileri birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"65-35 GİBİ DÜŞÜNÜYORDUK SONUÇLARI"
Saha ve tribünlerde hissettikleri desteğin sandığa yansıdığını belirten Mahmut Uslu, "Yüzde 65-35 gibi düşünüyorduk sonuçları, sevgi seli vardı, rüzgar vardı. Doğru çıktı." diye konuştu.
MURIQI SORUSUNA CEVAP
Transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi ile ilgili soruyu da cevaplayan Uslu, "Mazbatayı almadan hiçbir şey açıklanmaz." dedi.