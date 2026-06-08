İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Aşağıda bilgileri verilen İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde Baz İstasyonu Alanı Kiralama İşi ve İ.Ü. İstanbul Hastanesi Yerleşkesinde Kahve Dükkanı Alanı Kiralama İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü’ ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN;

a) Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Rektörlük Ana Binası Zemin Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL

b) Telefon ve fax: 0212 440 00 30 Fax 0212 440 00 32

c) Elektronik posta adresi: maliisler@istanbul.edu.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN

►Adı: İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi Yerleşkesinde Kahve Dükkanı Alanı Kiralama İşi ve İ.Ü. Beyazıt Yerleşkesinde Baz İstasyonu Alanı Kiralama İşi

► Niteliği / Nev’i: Üniversite ve Müştemilatı / Türbesi, Camisi, Ahırı, Kulübesi, Guraba Hastanesi, Kargir Şehremini Maliye Tahsil Şubesi, Kargir ve Bahçeli Ev ve Apartmanları, Dükkanları Olan Arsa

► Alanı: Baz İstasyonu Alanı 7 m², Kahve Dükkanı Alanı 355 m²

► Yerleşke: İ.Ü. Beyazıt Yerleşkesi / İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi Yerleşkesi

► Süresi: 3 (Üç) Yıl

►Tahmini Bedeli (KDV Hariç)

Baz İstasyonu Alanı Kiralama İşi Yıllık: 172.570,60-TL, 3 Yıllık: 517.711,80-TL Kahve Dükkanı Alanı Kiralama İşi Aylık: 160.000,00-TL, Yıllık: 1.920.000,00-TL, 3 Yıllık: 5.760.000,00-TL



► Geçici Teminat Bedeli: Baz İstasyonu Alanı: 15.531,35-TL, Kahve Dükkanı Alanı: 172.800,00-TL

3- İHALENİN

►Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Toplantı Salonu (Rektörlük Ana Bina 1.Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL

► Tarih ve saati : Baz İstasyonu Alanı 23/06/2026 tarihinde Salı günü saat 10:30’da Kahve Dükkanı Alanı saat 11:00’ da



4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

İhalenin en elverişli koşullarda sonuçlanmasını sağlamak amacıyla isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilikler aranmıştır. İhaleye katılacak isteklilerden ihale teklif zarfının hazırlanmasına esas yapılması gereken işlemler ve gerekli açıklamalar işin şartnamesinde belirtilmiştir. İsteklilerce şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi zorunludur.

a. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge, (Gerçek kişilerde ihale tarihi itibarıyla son 6 ay içinde alınmış ikametgah (yasal yerleşim yeri, TC kimlik numarası, İmza Beyannamesi, Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası

b. Geçici teminat; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir. Ayrıca, geçici teminatın mektup olması halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.ve 27. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.

c.Geçici teminatın nakit düzenlenmesi halinde tedavüldeki Türk parası ile; İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da T. Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına vergi kimlik numarası/ TC kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen geçici teminat dekontu/makbuzu

d.Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” belgesi.

e.Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkın Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.

f. Yukarıda beyan edilen bilgilerin elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her halükarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.

-Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile tam yetkili olduğunu gösterir belge.

Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile tam yetkili olduğunu gösterir belge.

g.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

h.Vekaleten ihaleye katılım halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya teklif vermeye ve açık arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

a.İhaleye teklif vermek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişilik ve tüzel kişiliği oluşturan tüm ortaklar ve vekaleten ihaleye teklif verecek olan yetkilinin sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ya da e-devletten ihale tarihinden 15 gün önce alınmış adli sicil belgesi. Adli sicil kaydı bulunanlar ihale dışı bırakılacaktır.

j.Gerçek veya tüzel kişilerce mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge.

k.Gerçek veya tüzel kişilerce mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge.

ax. Şartname bedeli 2.500,00-TL olup, İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da T. Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına yatırılarak istekliler makbuz/dekont karşılığında şartnameyi satın almak suretiyle ihale tarih ve saatine kadar temin edebilirler. İhale tarih ve saatinden sonra şartname satın alınamaz. Dekontun bir nüshası ihale komisyonuna sunulacaktır.

all. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

n. Posta ile yapılacak müracaatlarda; Teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

o. Her sayfası imzalı, ihale konusu işe ait kira sözleşmesi ve şartname

p. İhaleye katılacak isteklilerin; kendi tüzel kişiliklerine ait tescilli bir marka altında kafeterya işletmeciliği yapıyor olması gerekmektedir. İsteklilerin, ihale ilk ilan tarihi itibarıyla Türkiye genelinde, bu tescilli marka altında bizzat kendi işlettiği en az 5 (beş) adet aktif şubesinin ve aynı zamanda franchise (bayilik) veren sıfatıyla sözleşmeye bağladığı en az 5 (beş) adet aktif şubesinin bulunması zorunludur."

q. İhaleye sadece tescilli markanın sahibi olan asıl tüzel kişilik (franchise veren) teklif verebilir. Bu markanın franchise sözleşmesiyle yetkilendirilmiş bağımsız bayileri, alt işletmeleri veya franchise alan konumundaki üçüncü kişi ve tüzel kişiler bu ihaleye istekli olarak teklif sunamazlar. Sunulan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

r. İşletmenin tescilli markasını ve marka sahibini gösterir, İhale ilk ilan tarihi itibariyle geçerlilik tarihi devam eden Marka tescil belgesi

s. İstekliler, p) bendinde aranan şartları ispatlamak amacıyla aşağıdaki belgeleri sunmakla yükümlüdür.

s.1) Bizzat kendi işlettiği şubeler için; bu şubelerin sayılarını, vergi numaralarını ve açık adreslerini gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı liste ile birlikte, ilgili Ticaret Odası veya Esnaf Odasından alınmış güncel sicil kayıt suretleri,

s.2) Franchise (bayilik) verilen yerler için; bu işletmelerin sayılarını, vergi numaralarını ve açık adreslerini gösteren noter onaylı firma beyanı.

t. İdarece ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu hakkında gerekli tespit ve açıklamalar şartnamede yapılmıştır. İsteklilerce şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi zorunludur.

u. T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınacak Güvenlik sertifikası

v. İhale komisyonuna beyan edilecek tüm evrakların asılları veya aslı idarece görülmüştür ibareli olması zorunludur.

w. Şartname ve ekleri Mesai saatleri içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Bürosunda ücretsiz görülebilir.

x. c) ve m) bendinde yer alan bedellerin EFT / Havale yolu ile yapılması halinde Alıcı Ad-Soyad kısmına “İ.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI“ yazılarak ödeme yapılması gerekmektedir.

y. İhale komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

z. p), q), r), ve s) bendinde istenilen belgeler “Kahve Dükkanı Alanı” işi kapsamında ihaleye katılacak istekliler tarafından, u) bendinde istenilen belge ise “Baz İstasyonu Alanı” işi kapsamında beyan edilecektir.