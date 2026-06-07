İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından ABD Başkanı Trump açıklama yaptı. ABD Başkanı, "Anlaşmayı açıklayacağım ama bu oluyor. Füzelerini fırlattığınız yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın"

İran ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef aldı.

Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.

"MASAYA DÖNÜN"

İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

Yaşananların ardından ABD Başkanı Trump'tan 'Anlaşın' çağrısı geldi:

"Anlaşmayı açıklayacağım ama bu oluyor. Füzelerini fırlattığınız yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapı"

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