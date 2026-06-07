İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan balistik füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Üç dalga halinde gerçekleştiği belirtilen saldırı sonrası geniş bölgelerde sirenler çalarken, Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu, okullar tatil edildi.

Son dakika haberi: İsrail ordusu, İran’dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatıldığına dair tespitlerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının ardından bölgede alarm durumuna geçildiği ve olası tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi. İkinci ve üçüncü dalga füze saldırılarının ardından İsrail'in kuzeyindeki çok geniş bir bölgede sirenler çaldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

UÇUŞLAR DURDURULDU, OKULLAR TATİL EDİLDİ

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.

İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İRAN'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

İran ordusundan yapılan açıklamada ise, "İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak" ifadeleri yer aldı.

İran'dan peş peşe füze saldırıları! İsrail'de sirenler çaldı, uçuşlar durduruldu

TRUMP: MASAYA DÖNÜN

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Füzelerinizi fırlattınız yeter" dedi ve "İran'a önerim masaya dönmesi ve anlaşma yapması" ifadelerini kullandı.

RAMAT DAVİD HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD ve İsrail’in, 8 Nisan’da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği belirtildi.

"VAAT YERİNE GETİRİLDİ" MESAJI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'e füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Saldırının hemen ardından "Zorba ve diktatörleri kırıp yok eden Allah’ın adıyla" şeklinde mesaj paylaşan Musevi, bu mesajı alıntılayarak, "Vaat yerine getirildi" ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Fars (Basra) Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlar, sizin sadece güç ve kuvvet dilini anladığınızı gösteriyor. Bu nedenle, Direniş Cephesi de size aynı dille hitap edecektir."

GÜN İÇERİSİNDE UYARMIŞTI

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Saldırının ardından İran'dan sert tepki gelmiş, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Beyrut'taki saldırının karşılıksız kalmayacağını ifade etmişti.

Rızayi, yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin banliyölere yönelik saldırısına kararlı ve acı verici bir karşılık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'e "haddinin bildirilmesi gerektiğini" söyleyen İranlı yetkili, dikkat çeken bir mesaj da vererek, "Bu gece işgal altındaki topraklarda gökyüzünü izleyin" demişti.

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