Altın ve gümüş çöktü! ABD açıkladı piyasalar tepetaklak oldu
ABD’den gelen güçlü istihdam verisi, küresel piyasalarda şok etkisi yarattı. Faiz indirim beklentilerinin zayıflamasıyla altın ve gümüş sert düşüş yaşayarak yatırımcıyı ters köşe yaptı.
- ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Mayıs ayı istihdam verileri, iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini göstermiştir.
- Bu durum, Federal Reserve'in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini güçlendirmiştir.
- Dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil faizlerindeki artış, güvenli liman talebini zayıflatmıştır.
- Altın fiyatları %4,7'ye varan kayıpla gerilemiş, gümüşte de sert düşüşler görülmüştür.
- Piyasalar, gelecek haftaki Fed mesajlarına odaklanmıştır.
Küresel piyasalarda değerli metaller, ABD’den gelen güçlü istihdam verisinin ardından sert satış baskısıyla karşılaştı. Beklentilerin üzerinde açıklanan veriler, faiz indirimlerine ilişkin öngörüleri zayıflatırken doların hızlı yükselişini beraberinde getirdi.
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ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı Bureau of Labor Statistics tarafından açıklanan Mayıs ayı verileri, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Bu tablo, piyasalarda ABF Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini güçlendirdi.
Dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil faizlerindeki artış, güvenli liman talebini zayıflattı. Altın fiyatları yüzde 4,7’ye varan kayıpla gerilerken, gümüşte de sert düşüşler görüldü. Piyasalarda gözler şimdi Fed’in gelecek haftaki mesajlarına çevrildi.