Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'den yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."
TFF'DEN AZİZ YILDIRIM'A TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.