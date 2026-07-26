Fenerbahçe'de transferlerin yanı sıra takımdaki isimlerin geleceği de merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde Archie Brown da ayrılığın eşiğinde olan futbolcular arasında. Yıldız oyuncu için istenen bonservis bedeli de ortaya çıktı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken aynı zamanda mevcut kadroda yer alan isimlerin durumu da merak ediliyor.

Sarı-lacivertlilerde çok sayıda talibi bulunan Archie Brown ile de ayrılık kararı alındı.

BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA

24 yaşındaki sol bek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer alıyor.

Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! İşte istenen bonservis

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United ve Chelsea, Archie Brown'ın durumunu yakından takip ediyor. Premier Lig devlerinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunması bekleniyor.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Archie Brown ile ilgili gelecek teklifleri Fenerbahçe yönetiminin de değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Archie Brown'ın bonservisini ise 20 milyon euro olarak belirledi.

Sarı-lacivertliler, transfer pazarlıklarında bu rakamın altına inmeyi planlamıyor.

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