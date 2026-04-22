Pakistan yönetiminin yoğun talebiyle saldırıları durduran Trump, "Liderlerini havaya uçurmadığımız sürece gerçek bir anlaşma olmaz" diyerek tansiyonu en tepeye çıkardı. Ancak Yatırımcılar, Trump’ın en kritik anda geri adım atacağına dair "TACO" teorisine güvenerek borsada rekor tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan yönetiminin devreye girmesiyle İran’a yönelik saldırıların durdurulduğunu ve ateşkesin uzatıldığını duyurdu. Trump, kararın gerekçesini "İran hükümetinin parçalanmış yapısı ve Pakistan’dan gelen yoğun talep" olarak açıkladı.

"LİDERLERİ HAVAYA UÇURMADIĞIMIZ SÜRECE ANLAŞMA ZOR"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı peş peşe paylaşımlarda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in talebi üzerine saldırıları durdurma kararı aldığını duyurdu. Ancak ABD Başkanı, askeri ablukanın ve teyakkuz halinin devam edeceğine de vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İran, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını istemiyor çünkü oradan günde 500 milyon dolar kazanıyorlar. Boğazı kapatma tehditleri sadece itibarlarını kurtarmak için. Dört gün önce yanıma gelip boğazı açmak istediklerini söylediler. Ancak liderleri de dahil olmak üzere ülkenin geri kalanını havaya uçurmadığımız sürece İran ile asla gerçek bir anlaşma yapılamaz!"

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BORSA REKORU: YATIRIMCI "KÖTÜ HABERLERE" KULAK TIKADI

Wall Street Journal'ın (WSJ) analizine göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları küresel bir enerji şoku riskini artırsa da, piyasalar şaşırtıcı bir yükseliş sergiliyor. Yatırımcılar, jeopolitik krizleri "düşüşten al" fırsatı olarak görmeye devam ediyor.

WSJ: "TRUMP GERİ ADIM ATAR" TAKTİĞİ BAŞLADI

Piyasalarda "TACO" (Trump Always Cops Out) olarak adlandırılan bir inanış hakim.

Profesyonel yatırımcılar, Trump’ın borsa sarsıldığında en sert planlarından vazgeçeceğine ve ekonomiyi kurtarmak için yön değiştireceğine güveniyor.

Savaşın en yoğun olduğu dönemde bile "Magnificent 7" olarak bilinen teknoloji devleri, piyasa değerini 2,5 trilyon dolar artırdı.

ırdı.

Wall Street, Trump'ın ABD'nin devasa petrol üretimi sayesinde 1970'lerdeki gibi bir enerji şoku yaşanmayacağına inandığını yazdı.

