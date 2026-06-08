İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı, açıklamalar peş peşe
İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan balistik füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Üç dalga halinde gerçekleştiği belirtilen saldırı sonrası geniş bölgelerde sirenler çalarken, Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu, okullar tatil edildi.
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"Sığınaklara girmeye hazır olun" talimatı
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, artan güvenlik riskleri nedeniyle büyükelçilik personeli ve ailelerine yeni bir duyuruya kadar bulundukları yerde kalmaları talimatı verdi.
Çalışanlardan olası füze, roket veya hava saldırısı durumunda sığınaklara girmeye hazır olmaları istendi. Ayrıca ABD vatandaşlarına İsrail makamlarının uyarılarını takip etmeleri ve alarm halinde derhal güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısı yapıldı. Büyükelçilik, konsolosluk birimlerinin 8 Haziran Pazartesi günü kapalı olacağını da duyurdu.
Zamir: Emir bekliyoruz
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.
Açıklamada Zamir'in "İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır." ifadesine yer verildi.
Ürdün hava sahasına füzeler girdi
Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, gece saatlerinde bazı füzelerin ülke hava sahasından geçtiğini ifade etti.
Siren sistemlerini devreye alınırken, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mumeni, ülkenin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.
Hamaney'den ilk mesaj
İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır" dedi.
Hamaney’in sosyal medya hesaplarından, İsrail’e yönelik mesaj yayımlandı.
Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır.” ifadesine yer verdi.
Netanyahu ve Trump telefonda görüştü
İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.
Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüşmesine dair bilgi paylaşılmadı.
10 balistik füze fırlatıldı
İsrail devlet televizyonu KAN, siyasi kademeye aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların sona erdiği ve ülke genelinde tüm bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceği açıklandı.
"Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı!"
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'dan İsrail'e yönelik gönderilen füzelerin ardından sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası tehdit ifadeleri kullandı.
Açıklamasında, "Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı!" ifadesini kullanan Ben-Gvir, İran'a yönelik saldırılar yapılması çağrısında bulundu.
Trump: Masaya dönün
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Füzelerinizi fırlattınız yeter" dedi ve "İran'a önerim masaya dönmesi ve anlaşma yapması" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Anlaşmayı açıklayacağım ama bu oluyor. Pazartesi ya da salı anlaşma olacaktı. Füzelerini fırlattığınız yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın. Netanyahu'ya 'İran'ı vurma' diyeceğim" dedi.
Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı
İran ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.
İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı.
Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.
Okullar tatil edildi, uçuşlar durduruldu
İran'dan yapılan ikinci ve üçüncü füze saldırısı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çaldı. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.
İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.
"Uyarı niteliği taşıyor"
İran dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısı hakkında, "İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti" dedi.
Rızai, “Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak” ifadelerini kullandı.
İran'dan tehdit gibi açıklama
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı.
İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."
İran'dan İsrail'e füze saldırısı!
İsrail ordusu, İran'dan İsrail topraklarına füze fırlatılmasının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.