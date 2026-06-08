Araç boyasını korumak için tercih edilen PPF kaplama, son yıllarda hızla yaygınlaştı. Yüzeysel kusurları belirli ölçüde gizleyen uygulama, ekspertiz safhasında tespiti zorlaştırıyor. Uzmanlar, ikinci el ve sıfır araç alımında kaplama yapılmış otomobillerde daha dikkatli inceleme tavsiye ediyor.

ALİ ÇELİK - otomobillerde boya koruma maksadıyla kullanılan PPF (Paint Protection Film) kaplamaya ilgi son yıllarda hızla artıyor. Sektör temsilcilerine göre özellikle pandemi sonrası dönemde yaygınlaşan uygulama hem sıfır hem de ikinci el araçlarda tercih edilir hâle geldi. Ancak PPF kaplama sunduğu avantajların yanı sıra, bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, PPF kaplamanın temel amacının araç boyasını dış etkenlere karşı korumak olduğunu vurguluyor. Kalın ve esnek yapıya sahip film tabakası; taş izleri, sürtmeler ve oto yıkama kaynaklı mikro çiziklere karşı önemli bir bariyer oluşturuyor.

PPF kaplama arttı, tartışmalar başladı! Koruma mı, kamuflaj mı?

Doğru uygulandığında 10 yıla kadar dayanabildiği belirtilen kaplama, özellikle yüksek fiyatlı ve premium segment araçlarda daha fazla tercih ediliyor. Öte yandan, uygulamanın yalnızca koruma amacıyla değil, bazı durumlarda kozmetik kusurları gizlemek için de kullanılabildiği dile getiriliyor. Sektör kaynaklarına göre PPF kaplama, hafi f çizikleri ve yüzeysel kusurları kısmen maskeleyebiliyor. Bu durumun özellikle 2. el araç satışlarında dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, PPF kaplı araçlarda lokal boya işlemleri ve küçük yüzey kusurlarının zaman zaman ekspertiz kontrollerinde dahi zor fark edilebildiğine dikkat çekiyor. Benzer bir durumun sıfır kilometre araçlarda da gözlemlenmeye başlandığı ifade ediliyor. Bu nedenle özellikle yüksek değerli araçlarda, kaplama uygulanmışsa kontrollerin daha titiz yapılması tavsiye ediliyor. Sektörde bazı uygulama merkezleri ise şeffaflık adına ek tedbirler alıyor. Bu kapsamda araca kaplama öncesinde video kayıtlı boya ölçümü yapılıyor. Müşteriye uygulamadaki tüm süreç kayıt altında sunuluyor. PPF uygulamasının esas amacı önemli bir koruma kalkanı olsa da uzmanlar alım-satım süreçlerinde “kusursuz görünen” araçlarda detaylı kontrolün ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

PPF kaplama arttı, tartışmalar başladı! Koruma mı, kamuflaj mı?

FİYATLAR 50 BİN TL İLE 250 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Fiyat tarafında ise geniş bir aralık söz konusu. Aracın boyutuna, kullanılan malzemenin kalitesine ve uygulama merkezine bağlı olarak PPF kaplama maliyetleri 50 bin TL ile 250 bin TL arasında değişebiliyor. Türkiye’de yerli film üretimi için çalışmalar devam etse de, piyasayı ABD ve Avrupa merkezli markalar domine ediyor. İthalatın önemli bir kısmı ise Çin ürerinden yapılıyor.

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