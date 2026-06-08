Anadolu Ajansı
İran füzeleri ateşledi, Hamaney'den sert mesaj geldi! "Siyonist rejimin sayılı günü kaldı"
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Hamaney "Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır" mesajını yayımladı.
Özetle Dinleİran füzeleri ateşledi, Hamaney'den sert mesaj gel...
Kaydet
Dünya az önce
İsrail ordusunun Beyrut'a hava saldırısı sonrası İran'ın misillemesi ve bölgedeki gerilimin artması üzerine İran dini liderinden İsrail'e yönelik sert mesajlar gelmiştir.
- İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiştir.
- İranlı yetkililer, İsrail'in saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştur.
- İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış ve yaklaşık 10 füze fırlatılmıştır.
- Trump, "Masaya dönün ve anlaşın" mesajı verirken, İsrail kanadı "emir verilir verilmez" İran'a saldırı düzenleyeceklerini açıklamıştır.
- İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." demiştir.
0:00 0:00
1x
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.
İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış; İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Trump, Netanyahu'yu arayacak! "İran'ı vurma diyeceğim"
Trump, "Masaya dönün ve anlaşın" mesajı verirken, İsrail kanadı "emir verilir verilmez" İran'a saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
İran'dan peş peşe füze saldırıları! İsrail'de sirenler çaldı, uçuşlar durduruldu
"SAYILI GÜNLERİ KALDI"
Yaşananların ardından İran dini lideri Mücteba Hamaney de bir mesaj yayımladı.
Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır.” ifadesine yer verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR