Dilan ve Engin Polat'ın ailesi, Can Polat cinayetinin ardından açıklama yaptı. Aile, "Dilan Polat’ın yeni videosu yoktur, eski görüntüler kasıtlı olarak yayılıyor; tek önceliğimiz kaybettiğimiz canımızın acısını yaşamaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve Engin Polat, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarının ardından bu defa 'cinayetle' isimlerini duyurdular.

Ailenin koruması, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni Can Polat Çeşme'de öldürüldü. Katil zanlıları ilk ifadelerinde hedeflerinin Engin Polat olduğunu, Polat'ların konumunu ise Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından öğrendiklerini söylemişlerdi. Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti.

Yaşananların ardından Polat'lardan ilk açıklama geldi.

Engin Polat’ın annesi ile Dilan Polat'ın kardeşi sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

Can Polat'ın ölümünün ardından Polat ailesi sessizliğini bozdu: İddialara tepki gösterdiler

"VİDEOLAR YILLAR ÖNCE ÇEKİLDİ"

“Canımız Can Polat’ı henüz kaybetmişken, aile olarak tarifsiz bir acının içindeyiz.

Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve haber sayfaları tarafından Dilan Polat’ın aylar önce, hatta yıllar önce paylaşılmış videoları yeni çekilmiş gibi servis edilmekte ve kamuoyu yanıltılmaktadır.

Can Polat'ın ölümünün ardından Polat ailesi sessizliğini bozdu: İddialara tepki gösterdiler

Dilan Polat’ın şu an yeni çekilmiş, yeni paylaşılmış herhangi bir videosu bulunmamaktadır. Acımızı yaşamaya çalıştığımız bu günlerde eski içeriklerin sanki bugün paylaşılmış gibi sunulması hem gerçeği yansıtmamakta hem de ailemizi derinden üzmektedir.

Bu hassas süreçte vicdanlı davranılmasını, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesini ve ailemizin yasına saygı gösterilmesini rica ediyoruz.

Can Polat'ın ölümünün ardından Polat ailesi sessizliğini bozdu: İddialara tepki gösterdiler

"ALINAN KARARA SAYGI DUYUYORUZ"

Ayrıca Instagram hesabıyla ilgili alınan kararlara saygı duyuyor, hukuki sürecin sağduyu ve adalet çerçevesinde ilerlemesini temenni ediyoruz. Bu süreçte önceliğimiz herhangi bir gündem değil, kaybettiğimiz canımızın acısını yaşamak ve aile olarak birbirimize destek olmaktır.

Destek olan, dua eden ve yanımızda duran herkese teşekkür ederiz.”

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