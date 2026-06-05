Can Polat cinayetinin tetikçisi, ifadesinde otelin yerini Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından öğrendiğini öne sürdü. Engin Polat'ın saldırının ardından yaptığı “Asıl hedef bendim” açıklaması ise aile içindeki gerilimi artırdı. İstanbul'daki cenaze töreninde acılı yakınlar, “Can güvenliğiniz yoksa neden önlem almadınız?” diyerek Engin Polat'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından Engin Polat, kardeşi ve babası cami çevresinden uzaklaştırıldı.

Önceki gün yaşanan silahlı saldırı, ve cenazede yaşanan aile içi gerilim Polat ailesini yeniden gündeme taşıdı.

Çeşme'de öldürülen Can Polat'ın yakınları, saldırının ardından yaptığı açıklamada “hedef bendim” diyen Engin Polat'a cenazede tepki gösterince ortam gerildi.

Can Polat

KATİL DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMINI İŞARET ETTİ

Show Haber'in aktardığına göre olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Tatil için Alaçatı'da bulunan Polat çifti ve beraberlerindeki korumaları aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni silahlı saldırının hedefi oldu. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, Polatların konakladığı otelin yerini Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından öğrendiğini söylediği öne sürüldü.

Çeşme'deki kanlı infazın ardından cenazede büyük kavga: Engin Polat cami avlusundan kovuldu

Saldırının ardından Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak abonelik paylaşımı yapması da kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

Çeşme'deki kanlı infazın ardından cenazede büyük kavga: Engin Polat cami avlusundan kovuldu

İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde ise Can Polat'ın kızı ve yakınları Engin Polat'a tepki gösterdi.

Çeşme'deki kanlı infazın ardından cenazede büyük kavga: Engin Polat cami avlusundan kovuldu

CAMİDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

"Madem can güvenliğiniz tehlikedeydi, neden koruma istemediniz?” sözlerinin ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Çeşme'deki kanlı infazın ardından cenazede büyük kavga: Engin Polat cami avlusundan kovuldu

Olayın büyümesi üzerine Engin Polat, kardeşi ve babasının cami çevresinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Çeşme'deki kanlı infazın ardından cenazede büyük kavga: Engin Polat cami avlusundan kovuldu

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonuyla iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin Organize Suçlarla Mücadele ekiplerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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