Çeşme'deki kanlı infazın ardından cenazede büyük kavga: Engin Polat cami avlusundan kovuldu
Can Polat cinayetinin tetikçisi, ifadesinde otelin yerini Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından öğrendiğini öne sürdü. Engin Polat'ın saldırının ardından yaptığı “Asıl hedef bendim” açıklaması ise aile içindeki gerilimi artırdı. İstanbul'daki cenaze töreninde acılı yakınlar, “Can güvenliğiniz yoksa neden önlem almadınız?” diyerek Engin Polat'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından Engin Polat, kardeşi ve babası cami çevresinden uzaklaştırıldı.
- Silahlı saldırının hedefi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat oldu.
- Gözaltına alınan şüphelinin, Polatların konakladığı otelin yerini Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından öğrendiğini söylediği öne sürüldü.
- Cenaze töreninde Can Polat'ın yakınları, saldırının hedefinin kendisi olduğunu söyleyen Engin Polat'a tepki gösterdi.
- Gerginliğin artması üzerine Engin Polat ve ailesi cami çevresinden uzaklaştırıldı.
- Soruşturma kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Önceki gün yaşanan silahlı saldırı, ve cenazede yaşanan aile içi gerilim Polat ailesini yeniden gündeme taşıdı.
Çeşme'de öldürülen Can Polat'ın yakınları, saldırının ardından yaptığı açıklamada “hedef bendim” diyen Engin Polat'a cenazede tepki gösterince ortam gerildi.
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KATİL DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMINI İŞARET ETTİ
Show Haber'in aktardığına göre olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Tatil için Alaçatı'da bulunan Polat çifti ve beraberlerindeki korumaları aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni silahlı saldırının hedefi oldu. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, Polatların konakladığı otelin yerini Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından öğrendiğini söylediği öne sürüldü.
Saldırının ardından Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak abonelik paylaşımı yapması da kamuoyunda tartışmaya neden oldu.
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İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde ise Can Polat'ın kızı ve yakınları Engin Polat'a tepki gösterdi.
CAMİDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
"Madem can güvenliğiniz tehlikedeydi, neden koruma istemediniz?” sözlerinin ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Olayın büyümesi üzerine Engin Polat, kardeşi ve babasının cami çevresinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonuyla iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin Organize Suçlarla Mücadele ekiplerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.