Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Dosya İstanbul'a devredildi
İzmir'de işlenen Can Polat cinayetine ilişkin cinayet şüphelisi Serhat Altun ve bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.
- Cinayet şüphelisi Serhat Altun ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.
- Sağlık kontrolleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Cinayetle ilgili soruşturmanın bundan sonraki aşamalarının, olayın ana ayağının ve bağlantılarının İstanbul'da bulunması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenildi.
- Dosya İstanbul'a gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün meydana gelen Can Polat cinayetiyle ilgili emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltında bulunan cinayet şüphelisi Serhat Altun ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne götürüldü. Hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Öte yandan, cinayetle ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada önemli bir yetki değişikliği yaşandı. Olayın ana ayağının ve bağlantılarının İstanbul'da bulunması nedeniyle, Çeşme'de başlatılan soruşturmanın bundan sonraki aşamalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenildi. Dosya İstanbul'a gönderilirken, şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.