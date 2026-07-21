Meteoroloji ve Valilik İstanbul için art arda uyarılarda bulundu. Buna göre yarın öğle saatlerinden pazar gününe kadar hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Sağanak yağış beklendiği belirtilirken uzmanlar "Gece uyurken battaniyeye bile gerek duyabilirsiniz" diyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

BU 4 İLÇEYE DİKKAT

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Battaniyeleri çıkarın! İstanbul'da sıcaklık 8 derece birden düşecek: Bu 5 güne dikkat

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği öngörülüyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin ediliyor.

Battaniyeleri çıkarın! İstanbul'da sıcaklık 8 derece birden düşecek: Bu 5 güne dikkat

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"BATTANİYEYE İHTİYAÇ DUYAYABİLİRİZ"

Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da sıcaklıkların düşeceğini belirterek, "Perşembeden itibaren ülke geneli serin havayı hissedecek. Sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak ancak İstanbul daha erken hissedecek. Bugün 33 derece. Perşembeden cumartesiye kadar sıcaklık 25 dereceye kadar inecek. Bugüne göre hissedilen sıcaklıkta 8 derece düşecek. Yağış anında 20 dereceye kadar inecek. Yarından itibaren 5 gece üşüyerek uyuyacağız hatta battaniyeye bile gerek duyabiliriz" dedi.

Battaniyeleri çıkarın! İstanbul'da sıcaklık 8 derece birden düşecek: Bu 5 güne dikkat

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