Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde teşhir yenileme çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzede 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacağını açıkladı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde modern müzecilik anlayışına göre yürütülen teşhir yenileme çalışmaları tamamlandı.

Anadolu tarihinin daha güçlü bir şekilde sunulmasını sağlayan sergi alanları yeniden düzenlenirken, yeni kronolojik geçişler hayata geçirildi.

Yenileme kapsamında müzede 288 eser ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Mehmet Nuri Ersoy Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde incelemelerde bulunarak, müzenin yenilenen yüzü hakkında bilgiler verdi.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Müzenin Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han gibi iki önemli Osmanlı yapısında hizmet verdiğini kaydeden Ersoy, yaklaşık altı asırlık bu tarihi yapıların Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürüldüğünü, böylece Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlandığını belirtti.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 1921'de "Eti Müzesi" fikriyle temellerinin atıldığını aktararak, 1938'de başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997'de ise "Avrupa'da Yılın Müzesi" seçilerek Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini ifade etti.

Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Paleolitik Çağ'dan başlayarak Anadolu uygarlıklarının kesintisiz hikayesini anlatan, dünyanın en saygın arkeoloji müzelerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Ersoy, "2026 Mayıs ayında başlattığımız teşhir yenileme çalışmalarıyla müzemizi çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele aldık." açıklamasında bulundu.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

Bakan Ersoy, mevcut müze yapısının önünde grup ziyaretçileri için uygun bir toplanma alanı oluşturulduğunu, toplu gezilerde rehber anlatımlarını destekleyecek durak noktalarının planlanarak ziyaretçi deneyimini iyileştirecek bir tasarım anlayışının benimsendiğini belirtti.

Müzenin giriş bölümüne Anadolu uygarlıkları isimlerinin yer aldığı totemlerin yerleştirildiğini belirten Ersoy, ziyaretçi dolaşımını kolaylaştıran yeni mekansal düzenlemelerin de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

Kronolojik anlatımı güçlendiren sergiler arası yeni geçiş kurgusuyla ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılır, bütüncül ve kesintisiz bir akış içerisinde takip edebilmelerinin amaçlandığını kaydeden Ersoy, Göbeklitepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesi ile Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulduğunu kaydetti.

Ersoy, müze bahçesinde sergilenen taşınır kültür varlıklarının ziyaretçiler tarafından daha nitelikli ve zengin bir deneyimle keşfedilebilmesi amacıyla anıtsal yapının mimari kimliğini ön plana çıkaracak şekilde peyzaj alanının yeniden düzenlendiğini de belirtti.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

288 ESER İLK KEZ SERGİLENECEK

Bakan Ersoy, Ankara ve klasik dönem seksiyonlarının güncellenerek bodrum kat sergi alanlarının sergi kurgusuna dahil edilmesine yönelik çalışmaların da planlandığını açıkladı.

Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilere daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunulacağını belirten Ersoy, "Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda Türkiye'ye yeniden kazandırılan kültür varlıklarının da ilk kez bu yeni teşhir düzeni içerisinde yerlerini aldığını kaydetti.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

Ersoy, "Her biri ait olduğu medeniyetin sessiz tanığı olan bu eserler, yalnızca geçmişimizi anlatmakla kalmayacak, kültür varlıklarımızın korunması konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturacak önemli bir görev de üstlenecektir." ifadesine yer verdi.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MÜZECİLİK ANLAYIŞI

Müzelerin artık yalnızca eserlerin sergilendiği mekanlar olmadığını vurgulayan Ersoy, günümüzde müzelerin eğitimin, araştırmanın, kültürel diplomasinin ve dijital teknolojilerin buluştuğu yaşayan kültür merkezleri olduğunu aktardı.

Gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının da bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirten Ersoy, hedeflerinin geçmişi korurken onu günümüz insanına daha etkili anlatabilen, her yaştan ziyaretçiye hitap eden, erişilebilir ve sürdürülebilir bir müzecilik anlayışını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Çalışmada emeği bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, yenilenen teşhir düzenlemeleriyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye'ye ve kültür hayatına hayırlı olmasını diledi.

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

Göbeklitepe Ankara'ya geldi! 288 tarihi eser ilk defa ziyarete açıldı

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