Daltonlar’ın hedefindeki Engin Polat’tan önlem! Cenazeye çelik yelekle geldi
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması ve şoförü olarak görev yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın de kuzeni olan Can Polat, İzmir’in Alaçatı ilçesinde bir otel önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uzun süredir Daltonlar suç örgütünün hedefinde olduklarını öne süren Engin Polat’ın, kuzeninin cenaze törenine çelik yelekle katıldığı iddia edildi.
Dilan Polat’ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan 37 yaşındaki 4 kız babası Can Polat, önceki gün saat 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde konakladıkları otelin önünde Serhat Altun’un silahlı saldırısına uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Can Polat kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
DÜN DEFNEDİLDİ
Can Polat için İstanbul Ataşehir’de bulunan Küçükbakkalköy Merkez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Engin Polat, Dilan Polat ve aile üyeleri katıldı.
KUZENİNİN CENAZESİNE ÇELİK YELEKLE KATILDI
Olayla ilgili soruşturma sürerken, kuzenini son yolculuğuna uğurlayan Engin Polat’ın cenaze törenine çelik yelek giyerek katıldığı öne sürüldü. Bu detay, törene katılanların da dikkatini çekti.
ENGİN POLAT: “YAKLAŞIK İKİ YILDIR TEHDİT ALTINDAYDIK”
Saldırıda hedef alınan Can Polat’ın kuzeni olan Engin Polat’ın da emniyette ifade verdiği öğrenildi. İfadesinde Can Polat’ın aile yanında şoför olarak görev yaptığını ve tatil amacıyla Çeşme’de bulunduklarını belirten Polat’ın, yaklaşık iki yıldır aynı suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söylediği bildirildi.
Çeşme’de kaldıkları süre boyunca herhangi bir doğrudan tehdit almadıklarını ifade eden Polat’ın, konakladıkları otelden sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yaptıklarını anlattığı kaydedildi.
KONUMU DİLAN POLAT’IN PAYLAŞIMINDAN BULMUŞ
Cinayete giden sürecin, Polat ailesinin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu Çeşme tatilinin, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki anlık paylaşımlarıyla deşifre olmasıyla başladığı belirtildi.
Organize suç örgütünün, paylaşılan videolardaki arka plan detayları ve konum bilgilerini inceleyerek ailenin Alaçatı'da kaldığı oteli saniye saniye tespit ettiği kaydedildi. Örgüt liderlerinin talimatı üzerine Alaçatı'ya sevk edilen tetikçi Serhat Altun'un, cinayet öncesinde günlerce otel çevresinde keşif yaptığı tespit edildi.
Dikkat çekmemek için lüks otelin çevresindeki kafeteryalarda normal bir müşteri gibi oturan ve kendi kredi kartıyla harcama yapan zanlının, ailenin giriş çıkış saatlerini raporlayarak Can Polat'ın savunmasız olduğu anı beklediği ortaya çıktı.
“BOŞ DÖNME, YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR” TALİMATI
Emniyetteki sorgusunda kan donduran detayları anlatan tetikçi Serhat Altun'un ifadesinde, "Çete üyelerinden 'Orhan Keleş' kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'den video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum" dediği belirtildi.