Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması ve şoförü olarak görev yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın de kuzeni olan Can Polat, İzmir’in Alaçatı ilçesinde bir otel önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uzun süredir Daltonlar suç örgütünün hedefinde olduklarını öne süren Engin Polat’ın, kuzeninin cenaze törenine çelik yelekle katıldığı iddia edildi.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Can Polat kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Can Polat için İstanbul Ataşehir’de bulunan Küçükbakkalköy Merkez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Engin Polat, Dilan Polat ve aile üyeleri katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kuzenini son yolculuğuna uğurlayan Engin Polat’ın cenaze törenine çelik yelek giyerek katıldığı öne sürüldü. Bu detay, törene katılanların da dikkatini çekti.

ENGİN POLAT: “YAKLAŞIK İKİ YILDIR TEHDİT ALTINDAYDIK”

Saldırıda hedef alınan Can Polat’ın kuzeni olan Engin Polat’ın da emniyette ifade verdiği öğrenildi. İfadesinde Can Polat’ın aile yanında şoför olarak görev yaptığını ve tatil amacıyla Çeşme’de bulunduklarını belirten Polat’ın, yaklaşık iki yıldır aynı suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söylediği bildirildi.

Çeşme’de kaldıkları süre boyunca herhangi bir doğrudan tehdit almadıklarını ifade eden Polat’ın, konakladıkları otelden sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yaptıklarını anlattığı kaydedildi.