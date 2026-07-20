Zabıtaya kızıp dükkanını ateşe verdi!
Antalya'da yer işgali gerekçesiyle zabıta ekiplerince uyarılan dükkan sahibi, iş yerini ateşe verdi. Ekipler yangını söndürürken dükkan kullanılamaz hale geldi.
Bugün saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı'nda bulunan bir pasajın zemin katında yangın çıktı.
Öğrenilen bilgiye göre; yangından önce Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede yer işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında iş yerlerinin önüne eşya koyarak kullanım alanını ihlal eden işletmeciler uyarıldı.
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ZABITAYA KIZIP DÜKKANI ATEŞE VERDİ
Zabıta ekiplerinin uyarısına tepki gösteren işletmecilerden biri, iş yerinin önünde bulunan eşyaları dükkânın içerisine taşıdı, daha sonra eşyaları çakmakla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.
Dükkândan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının ardından dükkânın içerisindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.