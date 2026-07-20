Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine zam geliyor. Zammın ardından motorin bazı şehirlerde 77 lirayı aşacak. İşte detaylar...

ABD ile İran krizinde tansiyonun yeniden yükselmesiyle petrol fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. 2 hafta önce 70 doların altına gerileyen brent petrol, tarafların karşılıklı saldırıları sonrası 90 dolar sınırına kadar yükseldi. Bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

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AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR!

Motorine 7 Temmuz tarihinde 1 lira 31 kuruş, 8 Temmuz tarihinde ise 76 kuruş, 10 Temmuz tarihinde ise 3 lira 8 kuruş zam geldi. 15 Temmuz tarihinde benzin 1 lira 60 kuruş, 17 Temmuz'da ise motorin 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira zamlanmıştı.

Petrol yükseldi, akaryakıta zam üstüne zam! Tabela bir kez daha değişiyor

MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 12 kuruş daha artacak. Zammın ardından Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorin 77 lira seviyesini aşacak.

20 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 65.69 73.13 31.19 İstanbul Anadolu 65.54 72.98 30.59 Ankara 66.66 74.25 31.29 İzmir 66.94 74.52 31.19

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.