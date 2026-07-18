Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, Türk lirasına ilişkin döviz kuru beklentilerini güncelledi. Banka; dolar, euro ve sterlin kurunun 1 ay ve 12 ay sonrası tahminlerini açıkladı. Bankanın yükseliş beklentisi dikkat çekti.

Danimarka merkezli Danske Bank, Türk lirasına yönelik yeni kur tahminlerini yayımladı. Bankanın son analizinde dolar, euro ve sterlinin TL karşısında önümüzdeki aylarda değer kazanmaya devam edeceği öngörüldü.

DOLAR, EURO VE STERLİN TAHMİNLERİ

Banka, dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Euro/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 55,00, 12 aylık hedef 62,20 olarak açıklandı.

Sterlin/TL için yapılan projeksiyonda ise 1 ay sonrası için 65,44, 12 ay sonrası için ise 71,45 seviyesi öngörüldü.

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12 AYLIK BEKLENTİ ÇİFT HANELİ ARTIŞA İŞARET EDİYOR

Mevcut seviyeler dikkate alındığında Danske Bank'ın tahminleri, önümüzdeki 12 aylık dönemde;

Dolar/TL'de yaklaşık %18,

Euro/TL'de yaklaşık %15,

Sterlin/TL'de ise yaklaşık %13

oranında yükseliş beklentisine işaret ediyor. Banka, kısa vadede de üç para biriminde sınırlı yukarı yönlü hareket öngörüyor.

Not: Kur tahminleri, bankaların makroekonomik varsayımlarına dayanan projeksiyonlardan oluşuyor. Bu tahminler yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.