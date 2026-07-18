Fitch'ten Türkiye kararı! Kredi notu açıklandı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Kuruluş, düşük kamu borcu, güçlü bankacılık sektörü ve ekonomideki toparlanma beklentilerine dikkat çekerken, enflasyondaki gerileme ve dış rezervlerdeki artışın kredi notu açısından olumlu sinyaller verdiğini belirtti. Fitch ayrıca yıl sonu büyüme ve enflasyon tahminlerini de açıkladı.
- Türkiye'nin kredi notunu destekleyen unsurlar arasında düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi, yüksek kişi başına düşen gelir, dış finansmana erişimini sürdürme geçmişi ve dayanıklı bankacılık sektörü yer alıyor.
- Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının yüzde 4'e yakın olduğu değerlendiriliyor ve bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 4,4 büyüme bekleniyor.
- Enflasyonun haziran ayındaki yüzde 32 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 29,5'e gerilemesi öngörülüyor.
- Merkez Bankası'nın adımları, uluslararası rezervlerde kısmi toparlanmayı destekleyerek brüt döviz rezervlerinin 2026 sonunda 167 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
- Dış finansman ihtiyacındaki azalma, dış tamponların güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı politika duruşunun korunması kredi notunda yükselişe yol açabilir.
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'nin düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, "BB" not grubundaki ülkelerin medyanına kıyasla yüksek kişi başına düşen geliri, stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürme geçmişi ve dayanıklı bankacılık sektörünün kredi notunu destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.
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TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ
Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının yüzde 4'e yakın olduğunun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, büyüme oranının bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek yıl yüzde 4,4 olmasının beklendiği kaydedildi.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Açıklamada, Türkiye'de enflasyonun haziran ayındaki yüzde 32 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 29,5'e gerilemesinin beklendiği aktarıldı.
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REZERVLER...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi limitlerini sıkılaştırıcı son adımlarının, ABD-İran çatışmasının ilk döneminde lirayı istikrara kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilen döviz müdahalelerinin ardından uluslararası rezervlerde kısmi toparlanmayı desteklediği belirtilen açıklamada, brüt döviz rezervlerinin 2026 sonunda 167 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, özellikle dış finansman ihtiyacındaki sürdürülebilir azalmayla birlikte ülkenin dış tamponlarının kayda değer şekilde güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı politika duruşunun korunacağına yönelik güvenin artmasının, kredi notunda yükselişe yol açabileceğine işaret edildi.