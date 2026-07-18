Komşuda TAYFUN alarmı! Türkiye'nin füze hamlesine Yunanistan'dan yakın takip
Türkiye’nin son yıllarda yerli ve millî savunma sanayiinde attığı adımlar uluslararası basının gündeminden düşmüyor.
- TAYFUN Blok-3, Roketsan'ın füze ailesindeki en yeni sistemdir.
- Füzenin resmî menzili açıklanmamakla birlikte 800 kilometreye kadar ulaşabileceği değerlendirilmektedir.
- Bu kapasite, füzenin Ege Denizi'nin tamamı ve Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünde etkili olmasını sağlayabilir.
- Blok-3, önceki versiyonlardan farklı olarak hareketli deniz hedeflerine angaje olabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Yunanistan merkezli Geostratigika haber portali, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişinin bölge ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini vurgulamıştır.
İHA ve SİHA’lardan hava savunma sistemlerine, füze teknolojilerinden deniz platformlarına kadar birçok alanda dikkati çeken projelere imza atan Ankara’nın Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-3 balistik füzesi de Yunanistan basınında analiz edildi.
Yunanistan merkezli Geostratigika haber portali, Türkiye’nin başarıyla test ettiği yeni nesil füze sistemini teknik özellikleri ve Ege ile Doğu Akdeniz’deki muhtemelı etkileri açısından değerlendirdi. Haberde, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişinin bölge ülkeleri tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.
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Analizde, TAYFUN Blok-3’ün resmî menzilinin henüz açıklanmadığı ancak 800 kilometreye kadar ulaşabileceği yönündeki değerlendirmelere yer verildi. Bu kapasitenin Türkiye’nin operasyonel etki alanını genişletebileceği belirtilirken, füzenin Ege Denizi’nin tamamı ve Doğu Akdeniz’in önemli bölümünde etkili olabilecek bir kabiliyete ulaşabileceği ifade edildi.
Geostratigika, TAYFUN Blok-3’ün Roketsan’ın füze ailesindeki en yeni sistem olduğunu belirterek, önceki versiyonların sabit kara hedeflerine yönelik geliştirildiğini, Blok-3’ün ise hareketli deniz hedeflerine angaje olabilecek şekilde tasarlandığını aktardı. Haberde, bu özelliğin TAYFUN Blok-3’ü önceki modellerden ayıran en önemli yeniliklerden biri olduğu vurgulandı.