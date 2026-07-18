Muriç “Asıl hedef şampiyonluk ben gol atmasam da olur” derken Ake “Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı. Greenwood ise “Şampiyonluk için çok çalışacağız” diye konuştu

Kanarya’da dün imza töreni vardı. Yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç basın önünde imzayı attı.

YENİ TAKVİYE YOLDA

Yöneticilerden Cihan Kamer süreç hakkında bilgi verip yeni takviye müjdesini de söyledi. Kamer “Türkiye’nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe’de. Greenwood noktasında çok gitgeller yaşadık. 50 milyon, 60 milyon avrolar havada uçuştu. Son gün bu paraları ödeyen kulüpler de oldu. Başkanımız ‘24 saat içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz’ dedi. İkincisi, ‘serbest kalma bedeli ne kadar, 50 milyon serbest kalma maddesini veriyoruz’ dedi. Aziz Yıldırım olmasa bu transfer olmazdı” dedi.

Şampiyonluk imzalar! Fenerbahçe üç yeni transferi ile gövde gösterisi yaptı

TARAFTAR DESTEK VERSİN

Greenwood’a transfer sürecindeki duruşu için teşekkür eden Cihan Kamer “Kendisi ‘Ya Fenerbahçe ya Marsilya’ dedi, hiç dönmedi. Elinde çok daha fazla imkânlarla hazırlanmış kontratlar vardı. Ake de transfer sürecinde bize çok yardımcı oldu. O da Fenerbahçe’de oynamayı arzu etti” ifadesini kullandı. Sarı lacivertli yönetici transferin daha bitmediğini ve 1-2 pozisyon için ilave yapılabileceğini ifade etti. Kamer “Taraftarlarımızdan 90 dakika destek istiyoruz. Oyuncuyu düşürecek tezahürat istemiyoruz. Tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Şampiyonlar Ligi’ne kalmak” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk imzalar! Fenerbahçe üç yeni transferi ile gövde gösterisi yaptı

MURİÇ’İN FARKI: GİTTİM GÖRDÜM DÖNDÜM!

Yeniden eski yuvası Fenerbahçe’ye dönen Vedat Muriç açıklamalarını Türkçe yaptı. ilk geldiği dönemdeki hâliyle şimdiki hâli arasında tecrübe farkı olduğunu aktaran Kosovalı golcü “Fenerbahçe’ye ilk geldiğimde 25 yaşındaydım. O zaman ilk defa büyük bir kulübe adım atmıştım. Şimdi o istek ve arzuda tek bir fark var. Çok daha tecrübeliyim. İsteğim ve arzum da devam ediyor” dedi.

Şampiyonluk imzalar! Fenerbahçe üç yeni transferi ile gövde gösterisi yaptı

GREENWOOD: BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Transfer süreci biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Umarım hepimiz şampiyonluk için en iyi şekilde çalışırız. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.

MESAİ BAŞLADI

Avusturya kampının ardından iki gün izin yapan Fenerbahçe, çalışmalarını Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışmalarıyla devam etti.

EDERSON’DAN OLUMLU REFERANS

Nathan Ake, gelmeden önce eski takım arkadaşı Ederson ile konuştuğunu belirterek “İstanbul hakkında konuştuk, taraftar hakkınrda konuştuk. Burada olmaktan keyif aldığını söyledi” dedi.

KADRO BİLDİRİLDİ! YENİLER GORNİK’E YOK

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Kadroda yeni transferler Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Nathan Ake’nin yanı sıra N’Golo Kante de yer almadı. Fenerbahçe’nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 ekleme ve çıkarma yapma hakkı bulunuyor.

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