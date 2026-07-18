Keir Starmer'ın istifasının ardından İşçi Partisi liderliğine Andy Burnham seçildi. Gelecek hafta Başbakanlık görevini devralması beklenen Burnham, ülke için 5 vaat açıkladı ve Gazze politikasıyla ilgili verdiği mesajlarla dikkat çekti.

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’ın istifasıyla boşalan İşçi Partisi liderliği için yapılan yarışı Andrew (Andy) Murray Burnham kazandı. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, 23 farklı grup tarafından aday gösterilen Burnham’dan başka adaylık şartlarını yerine getiren başka bir aday bulunmadığını söyledi.

Burnham, alkışlar eşliğinde başkent Londra’da yapılan parti içi konferansta hazırlanan sahneye lider olarak çıkarken yaptığı ilk açıklamada, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI İngiltere-Arjantin mücadelesi bir maçtan çok daha ötesi

İşçi Partisinin ülkenin unutulan köşelerindekilerin sesini duyan parti olduğunu söyleyen Burnham, selefi Keir Starmer’in attığı temellerin üzerine inşa etmeye devam edeceklerini belirterek “Starmer liderliğinde en kötü yenilgiden tarihimizin en büyük zaferine ulaştık” dedi.

Burnham, İngiltere’yi daha ileriye taşımak için 5 vaatte bulundu. İşçi Partisini birlik içinde tutmak ve parti içi kavgaları sonlandırmak için çalışacağını vurgulayan Burnham “Çünkü değişim bizimle başlayacak” dedi.

İkinci sırada yeni bir siyaset ortamı oluşturma sözü veren Burnham “Politika, halk için çalışmıyor” diye konuştu. Üçüncü olarak İşçi Partisinin siyasi yönünü değiştirmeyi sayan Burnham, ayrıca tüm ülkenin lideri olmak için çalışacağını söyledi. Burnham, son olarak siyasi gücü merkezden alıp tüm ülkeye yaymayı vadetti. İşçi Partisi lideri olarak seçilen Burnham’ın Kral 3. Charles tarafından verilecek hükûmeti kurma görevinin ardından gelecek haftanın başında başbakanlık mührünü devralması bekleniyor.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Andy Burnham geçtiğimiz hafta, İşçi Partisinin İsrail’in Gazze’deki askerî harekâtına verdiği ilk tepki için özür dilemişti. Partinin “doğru davranmadığını” ve liderliği altında “daha iyisini yapması gerektiğini” söyleyen Burnham’ın bu sözleri “İngiltere, Orta Doğu yaklaşımında önemli bir değişime gidecek” şeklinde yorumlandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası