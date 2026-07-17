Bursaspor Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho ile anlaştı. Tecrübeli golcü daha önce Manchester City Leicester City ve Celtic gibi kulüplerde forma giydi. Iheanacho'nun Nijerya Milli Takımı'nda ise 58 maçta 15 golü bulunuyor.

Bursaspor, Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho ile resmi sözleşme imzaladı.

Manchester City'den Trendyol 1. Lig'e! Kelechi Iheanacho Bursapor'da

Geçtiğimiz dönemi İskoçya ekibi Celtic'te tamamlayan 29 yaşındaki ve 1,85 metre boyundaki deneyimli forvet, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekip için ter dökecek.

Bursa'ya gelerek stadyumu inceleyen yıldız futbolcunun transferi, camiada büyük bir heyecan yaşattı.

Manchester City'den Trendyol 1. Lig'e! Kelechi Iheanacho Bursapor'da

KARİYERİ DEV KULÜPLERLE DOLU

Iheanacho, İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ve Leicester City'nin yanı sıra Sevilla, Middlesbrough ve Celtic formalarını giydi. Kulüp düzeyindeki başarılarını milli takıma da taşıyan tecrübeli oyuncu, Nijerya Milli Takımı ile görev aldığı 58 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı.

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