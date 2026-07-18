Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye ile ABD arasındaki savunma projelerinde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kulaklıkaya, özellikle millî muharip uçak KAAN’ın motoru ve F-35 programıyla ilgili süreçlerin kamuoyunda zaman zaman birbirine karıştırıldığını belirterek, iki konunun farklı hukuki mekanizmalara tabi olduğunu söyledi.

Komisyonda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Kulaklıkaya, “CAATSA’yla ilgili süreç devam ediyor” diyerek, motor satışına verilen onayın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya: KAAN ve F-35 aynı dosya değil

Kulaklıkaya’nın açıklamalarındaki en kritik başlık F-35 programı oldu. Türkiye’nin programa yeniden katılımının yalnızca ABD Başkanı’nın kararıyla mümkün olmadığını belirten Kulaklıkaya, sürecin ABD Kongresi tarafından çıkarılan özel yasal düzenlemelere bağlı olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya: KAAN ve F-35 aynı dosya değil

ABD Başkanı’nın CAATSA kapsamında bazı yaptırımları uygulamama yönünde “waiver” (feragat) yetkisi bulunduğunu hatırlatan Kulaklıkaya, bu yetkinin F-35 konusunda geçerli olmadığının altını çizdi.

Diplomatik kaynaklar, KAAN motoru konusunda sağlanan ilerlemenin iki ülke arasındaki güveni artırabileceğini belirtirken, F-35 dosyasının ise Kongre diplomasisinin en zorlu başlığı olmayı sürdüreceği görüşünde.

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