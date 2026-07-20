Anadolu Ajansı
Şiraz'da patlama sesleri! ABD, bir kez daha İran'a saldırdı
ABD-İran arasındaki müzakere masasının dağılmasının ardından bölgede yeniden başlayan saldırılar şiddetini arttırarak sürüyor. Son olarak ABD ordusunun İran'ın Şiraz kentini hedef aldığı ve bölgede patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran basını, ABD'nin hedefindeki İran'ın Şiraz kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı.
İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Şiraz’ın kuzey batısında patlama sesi duyuldu.
Haberde, patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, ilk gelen bilgilerin ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi.
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Öte yandan Şiraz’daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.
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