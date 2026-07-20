2027 yılı hac kurası için ayrıntılar belli oldu. Yayımlanan duyuruya göre, önümüzdeki yıl için hac kurası bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, 2027 yılı hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Hacca giderek dini vazifelerini yerine getirmeye hazırlananlar kura takvimine odaklanmıştı. Hac kurası tarihine ilişkin beklenen açıklama geldi Kuralar, noter huzurunda dijital ortamda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar hac.gov.tr adresini ziyaret edebilecek ya da 0 850 260 13 13 numaralı iletişim hattı üzerinden bilgi alabilecek.

Hac kurası takvimi belli oldu! 2027 yılı hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

HAC KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek.

​2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşlarımızın da katılımıyla noter ve basın huzurunda çekilecek.

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