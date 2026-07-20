SuperFresh’in topraktan başlayan döngüsünde hasat dönemi devam ediyor. Sözleşmeli çiftçiler ve uzman tarım ekiplerinin iş birliğiyle hasat edilen ürünler fabrikalara ulaştırılıyor. Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan, “Ürünlerimizin hikâyesi ülkemizin bereketli topraklarında başlıyor" diyor.

Hasat dönemi, SuperFresh'in topraktan başlayan döngüsünün en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Sözleşmeli çiftçiler ve uzman ziraat ekipleriyle birlikte yetiştirilen ürünler, ideal olgunluk döneminde hasat edilerek hasattan sonra üretim tesislerine ulaştırılıyor.

IQF (Hızlı Bireysel Dondurma) teknolojisi ürünlerin mevsimindeki lezzeti ve besin değerinin korunmasına yardımcı olurken, ihtiyaç kadar kullanım imkânı da gıda israfıyla mücadeleye katkı sağlıyor.

SuperFresh’in ‘hasat’ı yılın 365 günü sofralarda

HASATTAN SOFRAYA UZANAN SORUMLU ÜRETİM MODELİ

Türkiye dondurulmuş gıda pazarında perakende kanalındaki yüzde 34’lük payıyla dondurulmuş sebze kategorisinde lider konumda bulunan SuperFresh, yıllık yaklaşık 150 bin tonluk üretim hacmiyle tarımsal üretimin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

SuperFresh’in ‘hasat’ı yılın 365 günü sofralarda

Yaklaşık 300 sözleşmeli çiftçisi, uzman ziraat mühendisleri ve entegre üretim modeliyle yerli tarımı desteklerken, sürdürülebilir üretim anlayışını tarladan sofraya taşıyor.

SuperFresh’in ‘hasat’ı yılın 365 günü sofralarda

GÜLİZAR DOĞAN: GIDANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan, süreci şöyle değerlendirdi:

“SuperFresh olarak ürünlerimizin yolculuğu toprağın bereketiyle tarlada başlıyor. Çiftçilerimizle kurduğumuz uzun vadeli iş birlikleri ve uzman ziraat ekiplerimizle üretimin her aşamasını titizlikle yönetiyoruz. Hasat edilen ürünleri hasattan sonra tesislerimize ulaştırıyor, IQF teknolojimiz sayesinde mevsimindeki kaliteyi yıl boyunca korumayı hedefliyoruz.

‘Döngüsel Bereket’ yaklaşımımızla yalnızca kaliteli ürün sunmayı değil; tarımsal üretimin değerini korumayı, gıda israfı ile mücadeleye katkı sağlamayı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı da önceliklendiriyoruz”

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