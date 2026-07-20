Futbolda bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol ile ev hapsi tedbiri talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında kulüplerinin müsabakalarına rakip takım lehine kupon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; tutuklamaya sevk edilenler, ev hapsi ile adli kontrole sevk edilenler ve yurt dışı adli kontrole sevk edilenler şu şekilde:

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TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER:

Tolga Kırgız (Beşiktaş)

Kerem Gürel (Beşiktaş)

Ünsal Yamaner (Bandırmaspor)

Savaş Tatil (Adanaspor)

Özgür Durşen (Gençlerbirliği)

EV HAPSİ İLE ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:

Maruf Güneş (Galatasaray)

Halil İbrahim Yavaş (Boluspor)

Hüseyin Gözütok (Bodrum FK)

Avni Akdemir (Erzurum FK)

YURT DIŞI ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:

Ahmet Akçelik (Beşiktaş)

Ali Gürsoy (Boluspor)

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği)

Kemal Aydın (Balıkesirspor)

Ömer Çetin (Karaman Futbol)

Barış Orhun Bilge (Altınordu)

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