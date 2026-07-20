Futbolda bahis soruşturması kapsamında kulüplerinin müsabakalarına rakip takım lehine kupon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına rakip lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak yapılan çalışamalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler, oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edilmişti.

İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. 17 şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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