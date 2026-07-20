Bahis operasyonu: Gözaltındaki 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi
Futbolda bahis soruşturması kapsamında kulüplerinin müsabakalarına rakip takım lehine kupon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden 2020-2026 yılları arasındaki veriler incelendi.
- Kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönemde rakip takım lehine, gol içerikli veya oyuncu yönünden bahis kuponu bulunan kişiler tespit edildi.
- İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 19 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına rakip lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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NE OLMUŞTU?
Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak yapılan çalışamalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler, oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edilmişti.
İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. 17 şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı.