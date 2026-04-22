Akaryakıta indirim! Tabela bu gece değişecek
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki değişim akaryakıta bir zam bir indirim olarak yansıyor.
MOTORİNE İNDİRİM
Bu gece yarısından itibaren akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine indirim geliyor.
İNDİRİMİN YÜZDE 75'İ ÖTV'YE KESİLECEK
Motorinin litresine 2 lira 33 kuruş indirim gelecek. Ancak eşel mobil sistem gereği indirimin yüzde 75'i ÖTV'ye kesilecek. Yüzde 25'e denk gelen 58 kuruş ise pompa fiyatlarına yansıyacak.
22 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|62.70
|75.59
|34.99
|İstanbul Anadolu
|62.56
|75.45
|34.39
|Ankara
|63.67
|76.71
|34.87
|İzmir
|63.94
|72.99
|34.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.