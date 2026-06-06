Hasan Can Kaya, nişanlısı Duygu Karabaş ile New York'ta evlendi. Nikahtan kareler paylaşan Kaya, "Dün böyle bir şey oldu :)" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda aile arasında sade bir törenle Duygu Karabaş'la nişanlanan komedyan Hasan Can Kaya, dünyaevine girdi.

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Dün sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Kaya, Karabaş'la ABD'nin New York kentinde evlendi. Nikahtan ve sokaklarda yaptıkları çekimden kareler paylaşan ünlü komedyen "Dün böyle bir şey oldu :)" ifadelerine yer verdi.

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DÜĞÜN YAPMAYACAKLAR

Kaya, geçtiğimiz günlerde de evlilik planlarına dair sorular üzerine yaptığı açıklamada, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" demişti.

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