Türkiye Gazetesi
Hasan Can Kaya evlendi! Sürpriz nikah o ülkede kıyıldı
Hasan Can Kaya, nişanlısı Duygu Karabaş ile New York'ta evlendi. Nikahtan kareler paylaşan Kaya, "Dün böyle bir şey oldu :)" ifadelerini kullandı.
Özetle DinleHasan Can Kaya evlendi! Sürpriz nikah o ülkede kıy...
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Magazin az önce
Komedyan Hasan Can Kaya, aile arasında sade bir törenle nişanlandığı Duygu Karabaş ile ABD'nin New York kentinde dünyaevine girdi.
- Hasan Can Kaya, Duygu Karabaş ile evlendi.
- Evlilik töreni ABD'nin New York kentinde gerçekleşti.
- Kaya, sosyal medya hesabından evlilik fotoğrafları paylaştı.
- Düğün yapmayacaklarını daha önce açıklamıştı.
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Geçtiğimiz aylarda aile arasında sade bir törenle Duygu Karabaş'la nişanlanan komedyan Hasan Can Kaya, dünyaevine girdi.
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Dün sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Kaya, Karabaş'la ABD'nin New York kentinde evlendi. Nikahtan ve sokaklarda yaptıkları çekimden kareler paylaşan ünlü komedyen "Dün böyle bir şey oldu :)" ifadelerine yer verdi.
DÜĞÜN YAPMAYACAKLAR
Kaya, geçtiğimiz günlerde de evlilik planlarına dair sorular üzerine yaptığı açıklamada, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" demişti.
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