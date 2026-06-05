Geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in, uzun süre hareketsiz kalmasına bağlı olarak fizik tedavi sürecine başladığı öğrenildi. Tatlıses’in tedavi görmek için hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu süreçte safra kesesi ameliyatı da geçirmişti. Başarılı operasyonun ardından taburcu edilen Tatlıses, evinde dinlenmeye çekilmişti.

Verdiği kilolar dikkat çekmişti… İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı

TATLISES YENİDEN HASTANEDE

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Tatlıses’in, sağlık durumunun yakından takip edildiği ve fizik tedavi görmek üzere Ankara’da bir hastaneye yatırıldığı belirtildi. İddiaya göre Tatlıses, uzun süren tedavi döneminde yaşadığı hareket kısıtlılığını gidermek amacıyla rehabilitasyon programına alındı.

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Tatlıses, hastanede bulunduğu dönemde ailesiyle yaşadığı kırgınlıklar ve yaptığı vasiyet açıklamalarıyla da konuşulmuştu.

“ÇOCUKLARIMA KURUŞ YOK”

Miras konusundaki açıklamalarında servetini kendi emeğiyle kazandığını vurgulayan isim, sahip olduğu varlıklar üzerindeki tasarrufun kendisine ait olduğunu ifade etmişti. Tatlıses ayrıca, çocuklarına bıraktığı en büyük mirasın kendi ismi ve kariyeri olduğunu dile getirmişti.

Verdiği kilolar dikkat çekmişti… İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı

Hastanede yaptığı açıklamasında “Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğercimdi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler” diye konuşmuştu.

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