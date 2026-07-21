Silivri Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Silivri Belediyesine yönelik, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’, ‘irtikap’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘nüfus ticareti’ ile ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

Şüpheli Bulut’un, yarın savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz ay Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı.

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