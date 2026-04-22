Altın fiyatlarında son dakika! 22 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.875 TL ve ons fiyatı 4.760 dolardan güne başlıyor. Dün sert düşen altın fiyatı, Orta Doğu’da ateşkesin uzatılması ve petrol fiyatının 100 doların altına gelmesinden destek bularak bugün yukarı yöneldi. Analistler, altın için kalıcı ateşkesin önemine işaret ederek; onsta kısa vadede 4.650 doların destek ve 4.850 doların direnç olarak öne çıktığını ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde %-2,06 değer kaybederek 4.720 dolardan kapanış yaptı. Bu düşüş, yaklaşık son 1 ayın en hızlı değer kaybına işaret ederken, piyasalarda yeni gün tepki alımları ile başladı. Orta Doğu’daki “kırılgan ateşkeste” son güne girilirken ABD’nin süreyi uzatması iyimserliği destekledi. Petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesinden destek bulan ons, TSİ 06:20 itibarıyla 4.760 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

22 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da yansırken, spot piyasada işlem gören 22 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.875 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.925 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.350 TL’den gerçekleşiyor.

Altında yön yukarı! Piyasada ‘ateşkes’ dopingi

PETROL DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, Orta Doğu’daki gelişmeler ilk sıradaki yerini koruyor. ABD ve İran heyetinin dün “Pakistan’a gitmeyeceği” yönündeki haberlerin ardından petrol fiyatı yeniden 100 doların üzerine doğru hareketlenmiş ve ons fiyatı baskı altında kalarak düşüşe geçmişti. ABD tarafı, İran tarafından gelecek son teklifleri bekleme kararı aldı ve bugün sona erecek ateşkesi uzattı. Petrol yeniden 100 doların altına gerilerken, altın yükselişe geçti.

ABD’DEN KRİTİK VERİLER

Bu arada piyasalarda ABD’den gelen ekonomik veriler de odak noktasında olmaya devam ediyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede perakende satışlar mart ayında %1,7 oranında arttı. Bu artış hem şubattaki %0,7'lik önceki rakamın üzerinde gerçekleşti hem de mart için öngörülen %1,4'lük beklentiyi aştı. Rakamlar, tüketici harcamalarının arttığına işaret ederken muhtemel bir faiz indirimini de desteklemedi. Altın fiyatları, bu veri ile kısa süreli baskı yaşadı.

FED ADAYI WARSH SENATO’DA…

Öte yandan ABD Merkez Bankası (FED) Başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh, ABD Senatosunun Bankacılık Komitesinde konuştu. ABD Başkanı Trump'ın kendisinden faiz kararı konusunda taahhüt istemediğini belirten Warsh; Beyaz Saray yönetiminin etkisinde kalmayacağını ifade etti ve önceliğinin her zaman ABD ekonomisi olacağını söyledi. FED’in faiz kararları altın cephesinde de dikkatle takip edilirken; son dönemde kurumsallığın sorgulanması, piyasalardaki fiyatlamalara etki etmişti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler ons fiyatında dünkü düşüşle 100 günlük ortalamanın altına gelindiğini belirterek “4.795 dolarda bulunan bu seviye ilk direnç olarak öne çıkıyor. Daha yukarıda ise 4.850 dolar ana direnç konumunu koruyor. Aşağıda 4.650 dolar desteğinin şimdilik çalıştığı görülüyor. Orta Doğu’daki gelişmeler izlenmeye devam edilecek, ancak kalıcı ateşkes altın fiyatını rahatlatabilir” görüşünü dile getiriyor.

