Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, süt tüketimiyle ilgili yıllardır doğru bilinen ezberleri bozdu. Yetişkinler için sütün faydadan çok zarar getirebileceğini savunan Müftüoğlu, özellikle 30 yaş sonrası için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Süt tüketimi yıllardır sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olarak görülüyor. Ancak Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan gelen açıklamalar bu algıyı yeniden tartışmaya açtı. Müftüoğlu, özellikle yetişkinler için sütün sanıldığı kadar faydalı olmadığını, hatta bazı riskler barındırabileceğini söyledi.

Osman Müftüoğlu ÇOCUKLARA HAYAT, YETİŞKİNLERE ZEHİR! Çocuklar için sütün önemine dikkat çeken Müftüoğlu, büyüme ve gelişme döneminde süt tüketiminin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Protein, kalsiyum ve vitamin açısından zengin olan sütün çocuklar için kritik bir besin olduğunu belirtti. Ancak aynı durumun yetişkinler için geçerli olmadığını ifade eden Müftüoğlu, “Eğer 30 yaşından büyükseniz süt içmeyin. Çünkü yarardan çok zararı olabilir” sözleriyle dikkat çekti.

HİNDİSTAN VE AMERİKA ÖRNEĞİ Sütle ilgili "kemik dostu" imajını da yerle bir eden Müftüoğlu, "Hiç süt içmeyen Hindistanlı kadınlarda kemik kırılganlığı yılda neredeyse 150 litre süt tüketen Amerikalı kadınlardan çok daha az" dedi.

Vücut gelişimini tamamladıktan sonra bu tür büyüme sinyallerinin kontrolsüz etkiler neden olabileceğini belirten Müftüoğlu ATV Haber'e yaptığı açıklamada bunun hem hızlı yaşlanmaya hem de bazı hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti: SÜTÜN İÇİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE "Eğer 30 yaşından büyükseniz süt içmeyin. Çünkü yarardan çok zararı olabilir. İçindeki büyüme hormonu var sütün: IGF-1.

Şimdi çiftlikte büyütüldüğü için hayvanlar, yani doğal gezen hayvanlar olmadığı için bunların daha çok süt vermesi için büyüme hormonu enjekte ediliyor. Benim yaşımda biri büyüme hormonu yapmaya kalktığı zaman kontrolsüz düzeyde o kişinin büyüme hormonu onu büyütür. Ama biz artık büyüyemiyoruz. Ne oluruz büyütür de? Ya kanser oluruz ya da hızlı yaşlanırız. Benim büyümem, 10 senenin çabuk gelmesi demek. Benim 10 sene hızlı yaşlanmam demek"

LAKTOZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Sütün içeriğinde bulunan laktozun da önemli bir unsur olduğunu dile getiren Müftüoğlu, bu şekerin parçalanmasıyla ortaya çıkan galaktozun yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini savundu: "Laktoz sütün içinde iki küçük şeker parçasına ayrılır. Galaktoz ve glikoz vardır. Galaktoz yaşlanmayı en çok hızlandıran şekerdir. Dolayısıyla süt sizi hızlı yaşlandırır. Niye hızlı yaşlanmak isteyesiniz ki?"

“SÜT DEĞİL, SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİN” Müftüoğlu, tamamen sütü hayatınızdan çıkarmak yerine alternatif bir yol da önerdi. Yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünlerinin daha sağlıklı bir tercih olduğunu belirten uzman isim şunları söyledi: "Sütü yoğurda, peynire çevirdiğiniz zaman laktoz kullanılır. Bakteriler, probiyotikler sütten yoğurt yaparken, peynir yaparken içindeki laktozla beslendikleri için içinde laktoz ya hiç kalmaz ya da minimum kalır. Onun için süt gaz yapar, yoğurt yapmaz"

Haberle İlgili Daha Fazlası