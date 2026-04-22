İngiltere Premier Lig'nde son 5 maçını gol atamadan kaybeden Chelsea'de İngiliz Teknik Direktör Liam Rosenior ile yollar ayrıldı.

GEÇİCİ HOCA MCFARLANE

Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea FC olarak Liam'a ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalar için minnettarlığımızı ifade etmek isteriz. Liam, sezon ortasında göreve atanmasından bu yana her zaman profesyonellikle hareket etmiştir. Kulüp bu kararı kolayca almadı; ancak son sonuçlar ve performanslar gerekli standartların altında kaldı ve bu sezon daha oynanacak çok şey var. Chelsea FC, Liam'a gelecekte başarılar diler. Calum McFarlane, Avrupa kupalarına katılma ve FA Cup'ta ilerleme hedefimiz doğrultusunda, mevcut kulüp teknik ekibinin desteğiyle sezon sonuna kadar takımın geçici baş antrenörlüğünü üstlenecek." denildi.

114 YIL SONRA KÖTÜ BİR İLK

Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybeden Chelsea, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamıştı. Rosenior, ocak ayında Chelsea'nin başına geçmiş ve 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

