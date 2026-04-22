Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale yükselen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından konuştu.

"EKSTRA ÜZÜLMÜŞ OLABİLİRLER"

Galibiyeti değerlendiren Demirel, "Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de burada ben olduğum için ekstra üzülmüş olabilirler." diye konuştu.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

Lig maçında yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını kaydeden Volkan Demirel, "Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar. 60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'ı herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar. Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız." şeklinde konuştu.

"UMUTLU BAKACAĞIZ İLERİYE DOĞRU"

Takımına güvendiğini ve ligde kalmak için çok çalıştıklarını belirten Demirel, "32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o." ifadelerini kullandı.

