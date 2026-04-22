Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne mağlup olarak elendikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Elenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sonuç herkes için sürpriz oldu. Daha çok önemsemek, bu maçları kafada daha iyi yaşamak lazım" diye konuştu. Islıklanmasının ardından gözyaşarını tutamayan Güney Güvenç hakkında konuşan Buruk, "Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Hatalı biri varsa, teknik direktördür" dedi. Fenerbahçe derbisine değinen Okan Buruk, "Kendimizi affettirmek için de bu hafta sonu önemli bir şansımız var" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak elenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"İLK YARIDA HİÇ ÜRETEMEDİK"

Gol pozisyonu üretmekte başarısız olduklarını belirten Okan Buruk, "Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık. Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz." diye konuştu.

Galatasaray - Gençlerbirliği

"SÜRPRİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Elenmeleri nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Buruk, "Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz. İlk yarıda rakibin oyununa biz de uyduk, üretemedik. Daha çok üretmemiz, gol atmamız gerekiyor bu tür maçları kazanmanız için ama bugün bunu yapamadık." değerlendirmesini yaptı.

"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Buruk, "Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız." dedi.

GÜNAY GÜVENÇ'İN ISLIKLANMASI

Kaleci Günay Güvenç'in ıslıklanması hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Hatalı biri varsa, teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi. Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bu birliktelik bizim için çok önemli." dedi.

"KENDİMİZİ AFFETTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANSIMIZ VAR"

Okan Buruk, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde kendilerini affettirme şansları olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını anlatan Buruk, "Üç gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Belki hem benim tarafımdan hem oyuncuların tarafından derbiye odaklanmak, bu tür maçlarda zorluklar çıkartabiliyor. Kendimizi affettirmek için de bu hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız maç sezonun en önemli müsabakası olacak. Bunun için hazırlanacağız. Moralimizi bozmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"GÜNAY'IN YAŞADIĞI ŞEYLER OYUNCULARI DAHA ÇOK ÜZDÜ"

Müsabakada hata yaparak ikinci golün yenmesine neden olan kaleci Günay Güvenç'e gösterilen tepkiye değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Maçın sonuna doğru Günay'ın yaşadığı şeyler oyuncuları daha çok üzdü. Belki bu da bize bir motivasyon olacak. Buradaki en önemli konu, stadın büyük bir bölümünün Günay'a verdiği destek. Günay'a karşı ufak tefek şeyler oldu ama stadın büyük bir bölümü de maçtan sonra Günay'a destek olduk. Bu akşam için bana ve oyuncularıma olacak motivasyonlardan biri de maçın sonunda yaşadığımız olay ve Günay'a verilen destek. Bu desteği her zaman bize versinler, biz de bu desteği hak etmek için pazar günü onlar için oynayacağız."

"BU MAÇA İYİ ODAKLANMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, yaşanan mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Takımda mental ve fiziksel sorun olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Bugünkü mağlubiyeti maça ve rakibe yüzde 100 konsantre olmayışımıza, rakibi önemsemeyişimize bağlamak istiyorum. 'Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız.' diye bir 45 dakika gitti. İkinci yarıda golü yiyince gol atma isteği oluştu. Uzun süre oynamayan, dinlenmiş oyuncular var. O yüzden burada fiziksel veya mental yorgunluk yoktu. Bu maça iyi odaklanmadığımızı düşünüyorum. Burada da ben kendimi suçlayabilirim. Oyuncuları bu maçlara daha iyi hazırlamamız gerekiyor demek ki. Onlar bugünkü oyunu ortaya koyuyorlarsa birinci suçluyu kendim görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

